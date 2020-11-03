إصابة 27 طالبا بفيروس سي في جامعة أسيوط

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، اكتشاف 27 حالة إيجابية مصابة بفيروس سي بين طلاب الفرقة الأولى للعام الدراسي 2020/2021، في ختام أعمال الكشف الطبي التي يجرى سنوياً عل الطلاب الجدد في بداية كل عام جامعي.

وكلف رئيس جامعة أسيوط مستشفى الراجحي الجامعي للكبد برئاسة الدكتور إيهاب فوزي مدير المستشفى ببدء إجراءات صرف علاج مجاني للطلاب المصابين وتوفير الرعاية والمتابعة الصحية اللازمة لهم، حتى التأكد من تمام شفائهم، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار المبادرة التي أطلقتها الجامعة في العام الجامعي 2017/2018 لإعلان جامعة أسيوط خالية من فيروس سي، للعام الرابع على التوالي والذي من المقرر أن يتم إعلان خلاله خلو الجامعة من الحالات المصابة بالفيروس، تنفيذاً للمبادرة الرئاسية لمكافحة فيروس سي وعلاج المصابين بين مختلف فئات الشعب.

وفي سياق متصل أوضح الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أن أعمال الكشف الطبي انطلقت أعمالها في 27 من سبتمبر الماضي وامتدت حتى 28 من أكتوبر الماضي والتي استهدفت إجراء الكشف الطبي على نحو 18 ألف طالب وطالبة من الطلاب الجدد والذي يعد أحد الخطوات الرئيسية لقيد الطلاب واستلامهم لبطاقاتهم الصحية التي بموجبها يتمتع الطالب برعاية صحية متميزة بمستشفى الطلبة ومستشفيات أسيوط الجامعية طوال سنوات دراسته الجامعية.

وأشار إلى أنه جرى الانتهاء من الكشف الطبي على نحو 17 ألفا و500 طالب من العدد الإجمالي المستهدف والذي تم بمعرفة القائمين على العمل بمستشفى الطلبة برئاسة الدكتورة أماني الشاهد، وبمعرفة أطباء متخصصين في الرمد والعظام والصدر والأسنان إلى جانب تحليل فيروس سي.

وأوضحت الدكتورة عزة عز الدين رئيس قسم الباثولوجيا الإكلينيكية، أن تحاليل فيروس سي تمت في معامل بنك الدم بالمستشفى الجامعي والتي كشفت عن وجود 27 حالة إيجابية تتضمن 12 حالة مصابة تم اكتشاف إصابتها مسبقاً خلال وقائع الحملة الرئاسية لمكافحة فيروس سي، إلى جانب 15 حالة جديدة جرى اكتشافها من خلال أعمال الكشف الطبي، مضيفة أنه بناء على توجيهات رئيس الجامعة تم إخطار مستشفى الراجحي الجامعي للكبد والجهاز الهضمى بكافة الحالات وذلك لتلقي العلاج المجاني.