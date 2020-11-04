حظك اليوم الأربعاء 4-11-2020 برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الحمل يتسم بالطموح والإبداع وحب المغامرة، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثالث يساعدك على إثبات أنك الشخص المثالي للقيام بالواجب باقتدار.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. اليوم الفرصة سانحة لعقد لقاءات عاطفية واجتماعية تسعدك.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الإعلامية ريهام سعيد، ويوافق تاريخ ميلادها 28 مارس.