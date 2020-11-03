حظك اليوم الثلاثاء 3-11-2020 برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج القوس يتميز بحبه للسفر والتنقل، وعفويته في الحديث والتعبير عن مشاعره، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة "حظك اليوم" لمواليد برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك ويطالبك الفلك بمضاعفة حذرك ومراجعة قراراتك وموقفك المالي.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا تجد أن بداخلك رغبة في الابتعاد عن الطرف الآخر.. لا تستسلم لذلك.

ومن أبرز مشاهير برج القوس النجم العالمي براد بيت، ويوافق تاريخ ميلاده 18 ديسمبر.