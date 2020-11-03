مصر للطيران الناقل الرسمي لمؤتمر الاستثمار العربي الأفريقي

أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران، أنّها ستكون الناقل الرسمي لمؤتمر "الاستثمار العربي الأفريقي والتعاون الدولي"، الذي ينظمه اتحاد المستثمرات العرب تحت رعاية جامعة الدول العربية، في الفترة من 2 - 5 نوفمبر 2020.

وعقدت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بمقر جامعة الدول العربية أمس، والافتتاح الرسمي لفعاليات المؤتمر بمدينة الجلالة في السويس اليوم.

ويستهدف المؤتمر جذب الاستثمارات الأفريقية والعربية بصورة عامة، والنسائية بصورة خاصة، بالقارة الأفريقية والوطن العربي في القطاعات كافة.

واستقبلت الشركة الوطنية، ضيوف مصر المشاركين بفعاليات المؤتمر على متن رحلاتها، فضلا عن الترحيب بهم وتقديم التسهيلات اللازمة لهم بمطار القاهرة الدولي.