"مصر للطيران" تضيف رحلة ثالثة أسبوعيا إلى تشاد

احتفل إقليم "مصر للطيران" بدولة تشاد، بإعادة تشغيل الرحلة الثالثة لخط العاصمة أنجمينا في جو تسوده البهجة، وذلك بعد توقف هذه الرحلات في ظل جائحة كورونا المستجد.

مصر للطيران تضيف رحلة ثالثة أسبوعيا إلى أنجمينا

وقام فريق عمل مصر للطيران بتشاد، برئاسة مادلين مكرم معوض مدير المكتب، بتهنئة عملاء مصر للطيران وتوزيع هدايا تذكارية عليهم، وإجراء سحب على تذكرة مجانية على متن الطائرة.

وتسيّر مصر للطيران حاليًا 3 رحلات بخط سير "القاهرة- أنجمينا- القاهرة"، وذلك أيام الأحد والثلاثاء والخميس.

جدير بالذكر أنه تم استئناف التشغيل إلى ندجامينا أهم مدن تشاد اعتبارًا من أول أغسطس، بمعدل رحلتين أسبوعيًا، وتم زيادتها برحلة يوم الثلاثاء من كل أسبوع لتصل إلى ثلاث رحلات أسبوعيًا اعتبارًا من بداية جدول الشتاء الجاري في 27 أكتوبر الماضي.

وزير الطيران المدني يستقبل السفير الأمريكي بالقاهرة

كان الطيار محمد منار وزير الطيران المدني استقبل بمكتبه السفير چوناثان كوهين سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، وذلك لبحث العلاقات الثنائية، واتفاقيات النقل الجوي بين البلدين، بحضور المهندس الدكتور أشرف نوير رئيس سلطة الطيران المدني، واللواء طارق نصير مساعد وزير الطيران للأمن.

ورحب وزير الطيران المدني بالسفير الأمريكي، وأكد عمق العلاقات الاستراتيجية المشتركة بين مصر والولايات المتحدة خاصة في مجال النقل الجوي، وتضمن اللقاء مناقشة سبل تطوير اتفاقية النقل الجوي والتعاون في مجالات التدريب وأمن الطيران وتحديث أسطول مصر للطيران.

وأعرب سفير الولايات المتحدة الأمريكية، عن سعادته بهذا اللقاء، وأشاد بالتعاون الكبير الذي يمتد لأكثر من خمسين عاماً بين البلدين في مجال الطيران المدني، كما استعرض الجانبان تداعيات جائحة كوفيد-19 على صناعة الطيران المدني في مصر والعالم، وكذلك ناقشا سبل تسهيل وزيادة حركة رحلات الشحن الجوي بين البلدين، إذ تسير شركة مصر للطيران للشحن الجوي رحلات بضائع أسبوعياً إلى نيويورك.