حظك اليوم الأربعاء 4-11-2020 برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الثور يتقن المهام التي يكلف بها، ويجتهد ليحصل على أفضل النتائج، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في منزل المال يوجه تركيزك على عملية شراء أو بيع، أو تهتم بأمور مهنية ومادية وعليك أن تراجع جيدا قراراتك قبل تنفيذها.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

قد تشعر اليوم بالحيرة وعليك أن تراجع نفسك بصدق ولا تتسرع في أقوالك.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة منة عرفة، ويوافق تاريخ ميلادها 1 مايو.