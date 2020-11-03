53 مليون جنيه لإحلال وتجديد مرافق مياه الشرب والصرف بسوهاج

أعلن اللواء المهندس محمد بدري، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، تخصيص 53 مليون خلال العام الجاري 2020 - 2021، وذلك للإحلال والتجديد بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي منها مبلغ 35.7 مليون جنيه للإحلال والتجديد بقطاع مياه الشرب تتضمن 29 مشروعا ومبلغ 17.3 مليون جنيه للإحلال والتجديد بقطاع الصرف الصحي تشمل 8 مشروعات.

وأوضح رئيس شركة مياه سوهاج أن مشروعات مياه الشرب تتمثل في إحلال وتجديد محطات مياه سطحية ونقالي ومطورة وآبار ارتوازية، ووحدات ترشيح طبيعي وأجزاء من شبكات مياه الشرب بجميع مراكز المحافظة.

ولفت إلى أن مشروعات الصرف الصحي تتمثل في إحلال وتجديد محطة معالجة الصرف الصحي بمركز طما وإحلال وتجديد محطات رفع الصرف الصحي بمركزي طهطا وسوهاج، وإحلال وتجديد شبكات الانحدار وخطوط طرد الصرف الصحي بمراكز طهطا وسوهاج وأخميم.

كان رئيس شركة مياه سوهاج أعلن تخصيص 121 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات مياه شرب وصرف صحي، بتمويل من برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر خلال العام 2020/2021.

وأشار إلى أن المشروعات التي تشملها خطة هذا العام تتمثل في تنفيذ شبكات مياه بقريتي شطورة الصفيحة بمركز طهطا وإحلال وتجديد شبكات مياه مدينة المراغة وقرى أولاد إسماعيل وشندويل والشورانية بمركز المراغة، وإحلال وتجديد شبكات مياه جهينة الشرقية بمركز جهينة وإحلال وتجديد شبكات المياه بقريتي القنابرة وجزيرة شندويل واستكمال شبكات مياه حي شرق بمركز سوهاج.

وأشار إلى تدعيم شبكات مياه قرى ومدينة المنشأة بمركز المنشاة وإنشاء محطة مياه مطورة بطاقة تصميمية 90 لتر لكل ثانية بمركز جرجا، وإحلال وتجديد شبكات مياه قرى عرابة أبيدوس والحرجة والقرعان وإحلال وتجديد أبواش الحريق وتوصيل المياه للمناطق المحرومة بقرية الباسكية بمركز البلينا وتوصيل المياه لقرية نجوع مازن شرق بمركز دار السلام واستكمال محطات مياه 2 و 3 و4 بالحواويش بمركز أخميم وإحلال وتجديد شبكات المياه بمركز ساقلتة وإحلال وتجديد شبكات المياه بمنطقة الأنوال بحي الكوثر.