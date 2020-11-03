خطوات طلب التصالح على مخالفات البناء عبر بوابة خدمات المحليات

تسعي الدولة لتقنين أوضاع المخالفين في البناء، بهدف القضاء على العشوائيات وسعيًا في تخطيط المحافظات بشكل أفضل لتقديم الخدمات للمواطنين.

وفي اطار سعي الدولة إلى رقمنة الخدمات المقدمة، فإنّها تقدم للمواطنين خدمة تقديم طلب تصالح على المباني المخالفة من خلال بوابة خدمات المحليات.

وتستعرض "الوطن" في السطور التالية كيفية التقدم بطلب التصالح في المباني المخالفة عبر بوابة خدمات المحليات، كما يلي:

خطوات تقديم طلب تصالح مخالفات البناء عبر بوابة الخدمات المحلية

يمكن تقديم الطلب من خلال اختيار خدمات البناء، ومنها اختيار طلب تصالح عن مخالفات المباني، ومده الخدمة 180 يومًا.

يتطلب الأمر أولا تسجيل المحافظة، مع العلم أنّ الخدمة متوفرة في 8 محافظات فقط: "أسوان، المنيا، القاهرة، الدقهلية، قنا، كفر الشيخ، سوهاج، المنوفية، القليوبية، والأقصر".

بعد اختيار المحافظة، حدد المدينة ثم عنوان المبنى المخالف.

سيطلب منك تحميل بعض المستندات المطلوبة وهي:

- 3 نسخ من الرسومات الهندسية معتمدة من مهندس نقابي.

- رسومات معمارية / إنشائية للأعمال المطلوبة / للمبنى المنفذ على الطبيعة.

- عقود الملكية / البيع المشهرة / الإيجار مشمولو بإثبات تاريخ بالشهر العقاري.

- صورة ترخيص المباني.

- صورة التوكيل رسمي فى حالة الوكالة مع الاطلاع على الأصل.

- إذا كان طالب الترخيص هيئة أو شركة يرفق بالطلب صورة معتمدة من مستندات تكوينها والشخص المسؤول عن التنفيذ.

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- تقرير معتمد من نقابة المهندسين مقدم من مهندس استشاري في الهندسة الإنشائية.

- الشهادات الصادرة من مصلحة الضرائب العقارية.

- إثبات تاريخ ارتكاب المخالفة.

- المستند الدال على تاريخ تركيب أي من مرافق العقار (كهرباء- مياه- غاز- تليفون- إنترنت).

- صور ملتقطة من القمر الصناعي.

بعدها سيتم تحويلك للصفحات التالية لاستيفاء البيانات والإجراءات والشروط لإجراء عملية التصالح في البناء.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أعلن في اجتماع الحكومة برئاسته الأسبوع الماضي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، الموافقة على مد فترة التقدم بطلبات التصالح ودفع مبلغ جدية التصالح حتى آخر نوفمبر، في استجابة جديدة من جانب الدولة لمطالب المواطنين؛ ليتمكن الراغبون في تقنين أوضاعهم من التقدم للتصالح، واستيفاء الإجراءات المطلوبة لهذا الإجراء المهم.

وأكد مدبولي أنّ ما يزيد على 2.1 مليون طلب تصالح في مخالفات البناء تم تقديمها حتى اليوم، بما يعكس حرصا من جانب المواطنين على تقنين أوضاعهم والاستفادة من المزايا التي يرتبها التصالح.