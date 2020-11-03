"معتز ترتر" يتصدر تويتر.. ومتابعون: "دمتم مفضوحين"

تصدر هاشتاج "معتز ترتر" تريند موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، وذلك على خلفية ما نشرته مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام حول وقائع شذوذ الإخواني الإرهابي معتز مطر، وآخرها ما نشره موقع "العربي الحديث"، في تقرير له حول مطالبته لأحد الشباب في القناة الاجتماع به في أحد المطاعم، حيث تصور الشاب حينها أن اللقاء بشأن أمور في العمل، إلا أنه فوجئ بالإعلامي يطلب منه "حاجات مش كويسة" على حد روايته.

وكتب حساب يدعى أحمد راضي: "هتتحاسب يا خروف منك ليه"، فيما أضافت ماريا وليام قائلة "دمتم أشكال مفضوحة". وطالب تامر مصطفى، بضرورة فضيحة معتز وأعوانه بنشر صورهم، مستخدما صورة لمعتز مطر مكتوب عليها "شريعة الشيطان".

وأشار حساب يدعى "بيبو"، في تعليقه عن الإعلامي الاخواني معتز مطر، قائلًا "هو الترتر لما يتوسخ ينضف بأيه .. ماية نار"، فيما أكد حساب يدعى أحمد غالي "كله هيدفع الحساب بالدور".

وقالت مغردة على موقع "تويتر" تدعى منى زكي: "أوعى تصدق كلام الفضيلة والشرف اللي بيقولوه دا وهم وهما مش شاغلين بالهم بيه فيما وصفته رنا سمير بالخاين لوطنه".

وقال حساب يحمل اسم أحمد جابر: "البنات أرجل من ترتر"، فيما قال أشرف سيد "الخونة العملاء لازم يتحاسبوا"، وقال زياد أحمد "بعد فشل (معتز مطر) في تحريض المواطنين على تنظيم المظاهرات في الشوارع ونشر الفوضى داخل مصر، إدارة قناة (الشرق) تعتزم إعادة الحسابات وترتيب الأوراق من أجل إعادة خريطة برامج جديدة، وذلك بعد نشر فضائح جنسية له واتهامه بأعمال نصب فادحة".

ونشر حساب آخر صور لمعتز مطر وأيمن نور، قائلا: "أوعى تصدق كلام الفضيل والشرف اللي بيقولوه ده وهما مش شاغلين بالهم بيه".

هوس جنسي يجتاح الإخوان.. معتز مطر يطلب من عامل "حاجات مش كويسة"

يشار إلى أن موقع "العربي الحديث"، نشر تقريرا حول تحرش وتهديد الإخواني الهارب معتز مطر، حيث سرد حكايات الشذوذ التي يدعو لها الإعلامي الإخواني.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي واقعة للإخواني معتز مطر، مقدم أحد برامج قناة الشرق الإرهابية، حيث طلب من أحد الشباب في القناة الاجتماع به في أحد المطاعم، وتصور الشاب حينها أن اللقاء بشأن أمور في العمل، إلا أنه فوجئ بالإعلامي يطلب منه "حاجات مش كويسة" على حد روايته.

وأكد صاحب الواقعة أن الإعلامي هدد الشاب عندما علم أنه قرر أن يفضحه، فقرر الشاب ترك القناة. وبحسب تقرير "العربي الحديث"، فواقعة تحرش معتز مطر ليست الأولى من نوعها، فقد كشفت وثيقة سرية تفاصيل واقعة تحرش الإعلامي معتز مطر بأحد العاملين بقناة "مودرن حرية".

وجاء في الوثيقة أن أحمد محمد يوسف، عامل مصري في القناة المذكورة أفاد في محضر حمل رقم 317 بتاريخ 2012/3/9، بقسم أول 6 أكتوبر، بتعرضه للتحرش الجنسي من الإعلامي المذكور وإمساكه بمناطق حساسة في جسده داخل الحمام الملحق بمبنى القناة.

وأثبتت الوثيقة أنه بالرجوع إلى إدارة الأمن بمدينة الإنتاج الإعلامي بمصر، أفادت بتكرار وقائع الشكوى من ممارسات مماثلة للمذكور بحق العاملين في القناة وبعض عناصر الخدمات المعاونة الملحقين بالمدينة وأنهم خاطبوا مدير القناة أيمن سالم ورجل الأعمال المالك لها حينها في هذا الشأن، وتعهدوا بعدم تكرار تلك الوقائع والالتزام بالتنبيه على المذكور في هذا الشأن.

وأفادت الوثيقة أن قسم أول مدينة 6 أكتوبر فتح تحقيقا، واستمع إلى أقوال الشاكي وشهود العيان الذين حددهم، وأفاد بعضهم بضبط المذكور "معتز علوي مطر" في أوضاع مخلة داخل دورة المياه الملحقة بالقناة بصحبة مصطفى بسيوني من الإدارة الفنية في القناة ورفض المشكو في حقه المثول للتحقيق طواعية فأصدرت قرار ضبط وإحضار رقم 216/ هـ بتاريخ 28-2-2012.

وذكر القسم: "وردنا خطاب من إدارة التفتيش بمديرية أمن الجيزة من قبل تحريك قوة من القسم لضبط وإحضار المذكور ومرفق بكتابتنا صورة طبق الأصل من محضر الشاكي المشار إليه وأقوال الشهود، وما أثبته أمن مدينة الإنتاج الإعلامي في ضوء الوقائع الشبيهة".