شذوذ وتحرش وتسريبات جنسية.. معتز مطر يضع الإخوان على صفيح جنسي ساخن

يعيش تنظيم الإخوان الإرهابي حالة من الهياج الجنسي الشديد مؤخرا، إذ تشهد مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الدولية والعربية، تسريبات جنسية للعناصر التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، ووقائع تحرش وشذوذ جنسي تابعة لإعلامي الجماعة الإرهابية.

وتعد آخر تلك الفضائح ما نشره وقع "العربي الحديث"، في تقرير له بشأن مطالبته لأحد الشباب في القناة الاجتماع به في أحد المطاعم، وحيث تصور الشاب حينها أنّ اللقاء بشأن أمور في العمل، إلا أنّه فوجئ بالإعلامي يطلب منه "حاجات مش كويسة" على حد روايته.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي واقعة للإخواني معتز مطر، مقدم أحد برامج قناة الشرق الإرهابية، إذ طلب من أحد الشباب في القناة الاجتماع به في أحد المطاعم، وتصور الشاب حينها أنّ اللقاء بشأن أمور في العمل، لكنه فوجئ بالإعلامي يطلب منه "حاجات مش كويسة" على حد روايته.

محضر رسمي: معتز مطر تحسس مناطق في جسد عامل بإحدى القنوات

وأكد ناشر الواقعة، أنّ الإعلامي هدد الشاب عندما علم أنّه قرر فضحه، فقرر الشاب ترك القناة، وبحسب تقرير "العربي الحديث"، فواقعة تحرش معتز مطر ليست الأولى، إذ كشفت وثيقة سرية تفاصيل واقعة تحرش الإعلامي معتز مطر بأحد العاملين بقناة "مودرن حرية".

وجاء في الوثيقة أنّ أحمد محمد يوسف، عامل مصري في القناة المذكورة أفاد في محضر حمل رقم 317 بتاريخ 2012/3/9 بقسم أول 6 أكتوبر، بتعرضه للتحرش الجنسي من الإعلامي المذكور وإمساكه بمناطق حساسة في جسده داخل الحمام الملحق بمبنى القناة.

وأثبتت الوثيقة أنّه بالرجوع لإدارة الأمن بمدينة الإنتاج الإعلامي بمصر، أفادت بتكرار وقائع الشكوى من ممارسات مماثلة للمذكور بحق العاملين في القناة، وبعض عناصر الخدمات المعاونة الملحقين بالمدينة، وأنّهم خاطبوا مدير القناة أيمن سالم ورجل الأعمال المالك لها حينها في هذا الشأن، وتعهدوا بعدم تكرار تلك الوقائع والالتزام بالتنبيه على المذكور في هذا الشأن.

وأفادت الوثيقة بأنّ قسم أول مدينة 6 أكتوبر فتح تحقيقا، واستمع لأقوال الشاكي وشهود العيان الذين حددهم، وأفاد بعضهم بضبط المذكور "معتز علوي مطر" في أوضاع مخلة داخل دورة المياه الملحقة بالقناة بصحبة مصطفى بسيوني من الإدارة الفنية في القناة ورفض المشكو في حقه، المثول للتحقيق طواعية فأصدرت قرار ضبط وإحضار رقم 216/ هـ بتاريخ 28-2-2012.

وذكر القسم: "وردنا خطاب من إدارة التفتيش بمديرية أمن الجيزة من قبل تحريك قوة من القسم لضبط وإحضار المذكور ومرفق بكتابتنا صورة طبق الأصل من محضر الشاكي المشار إليه وأقوال الشهود وما أثبته أمن مدينة الإنتاج الإعلامي في ضوء الوقائع الشبيهة".

مكالمات جنسية لمحمد ناصر كناريا وبهجت صابر.. شتائم جنسية متبادلة وينتظر الزوج للتسلل وممارسة الرذيلة

الواقعة الأخرى كانت لإعلامي إخواني بقناة مكلمين، وهو محمد ناصر المشهور بـ"كناريا"، وكانت عبارة عن مكالمات جنسية مسربة مع سيدة متزوجة تحدّث فيها بطريقة إباحية، تخللتها ألفاظ نابية وشتائم جنسية بين الطرفين، وتحدث ناصر والسيدة عن جدول مواعيد زوجها ومواقيت عمله، كي يستطيع التسلل لها في منزل زوجها وممارسة الرذيلة معها.

ولم يمر أسبوع على واقعة الإخواني محمد ناصر، حتى خرجت تسريبات جنسية جديدة للإعلامي بهجت صابر، مع فتاة أجنبية يطالبها بممارسة الجنس قبل شهر رمضان.

وألحّ بهجت صابر على الفتاة، كي توافق على تنفيذ طلبه في أسرع وقت قبل دخول شهر رمضان، ورغم أنّ الفتاة لم تكن معترضة، لكنها اُصيبت بدهشة بسبب الإلحاح الواضح من بهجت.

عبدالله الشريف.. عنتيل الدوحة يطلب ممارسة الرذيلة مع صديقته

أما الإعلامي الإخواني عبدالله الشريف، فكان له نصيب كبير من الانتقادات علي موقاع التواصل الاجتماعي، إذ تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تسريبات إباحية للإخواني عبدالله الشريف، طالب فيها بإقامة علاقة مع صديقته في قطر، والتي تدعى ريم، وانتشرت موجة سخرية عبر تويتر، من الإخواني عبدالله الشريف بعد التسريبات الأخيرة، إذ تصدرت هاشتاجات "ابن الحرام الفاجر" و"عنتيل الدوحة"، قائمة الأكثر رواجا، عقب تسريب التسجيل الصوتي الذي فضح الإخواني عبدالله الشريف مع تلك الفتاة.

"زوبع" ملك الإيحاءات الجنسية.. و3 قضايا لأيمن نور

ومن الإعلاميين أصحاب الفضائح داخل الإخوان، حمزة زوبع إعلامي الفتنة وملك الإيحاءات الجنسية، وهشام عبدالله، وكذلك أيمن نور الذي تورط في 3 فضائح جنسية جديدة جميعها لعاملات بقناة الشرق من الجنسيات العربية الثلاث، أولها مع موظفة مصرية تعمل بقناة الشرق، وحاول أيمن نور التحرش بها، وبعد أن صدته ادّعى أنّها عميلة للإمارات، وطالب لجان الإخوان الإلكترونية بتشويه صورتها.

والضحية الثانية كانت سيدة سورية تعمل بالقناة، وتحرش بها نور، ولم تتمكن من تقديم شكوى ضده في أنقرة، أما الواقعة الثالثة، فكانت لموظفة عراقية تعمل بالقناة أيضًا، وتقدمت بشكوى رسمية ضده للسلطات التركية، ما دفعه لمساومتها مقابل 10 آلاف ليرة للتنازل عن القضية.

ربيع: إعلامي الإخوان لديهم كبت جنسي.. وما يرددونه للمشاهدين اكذوبة

بدوره، أكد إبراهيم ربيع القيادي الإخواني المنشق والباحث في شؤون الحركات الإسلامية، أنّ التنظيمات الإجرامية قائمة علي صناعة دائرة محرمات حياتيه واسعة بحيث يحاصر الشخص في كل المحرمات، ولشعوره بالذنب وجلد الذات يبدأ تنفيذ التكليفات المطلوبة منه لكن تظل تلك المحرمات مكبوتة بداخله.

وأضاف ربيع، لـ"الوطن"، أنّ تلك المحرمات تعتبر احتياج جنسي يصل لكبت، وينتج عنه انفجار للشهوات كل فترة، يتم ممارستها في السر وإنكارها في العلن بعيدا عن التنظيمات.

وأوضح أنّ قيادات الإخوان وإعلاميي الجماعة حينما رحلوا لتركيا، وجدوا هناك تقنين لشهواتهم، فهناك بيوت دعارة ومتعة دنيوية ولا يوجد رقيب عليهم، فبدأوا ممارسة شهواتهم، حتي تم كشفها، واتضح أنّ ما يرددونه للمشاهدين أكذوبة كبيرة.