4 مرشحين يتنافسون لكسب أصوات أنصار الخاسرين في الجولة الأولى بمطروح

يتنافس 4 مرشحين بدائرتى مطروح الأولى والثانية فى جولة الإعادة فى محاولة لكسب أصوات الناخبين إلى جانب محاولة عقد إتفاقات مع المرشحين الخاسرين في الجولة الأولى لدعمهم ومنحهم أصوات مؤيديهم.

المرشح "يس محمد صالح" عن دائرة مطروح الأولى، عقد لقاءًا مع سلطان الشيخ الذعيري، أحد المرشحين الذين خرجوا من سباق المنافسة في الجولة الأولى رغم حصده عدد كبير من الأصوات بلغ 8 آلاف صوت، واستقبله "الذعيرى" بمنزله فى مدينة رأس الحكمة بحضور أنصاره،ـ وناقش الجانبان سبل مساندة "صالح" في جولة الإعادة والمقرر لها 23 و 24 نوفمبر الجارى.

ويسعى "جمال الشورى" الذى حصل على أعلى أصوات فى الدائرة الأولى بإجمالى 24 ألف صوت إلى كسب أصوات مؤيدي المرشحين الذين لم يحالفهم الحظ فى الجولة الأولى، من خلال التواصل معهم ومع أنصارهم، فى محاولة لجمع أكبر قدر من الأصوات خلال جولة الإعادة الحاسمة.

وفى دائرة الحمام بمطروح، أجرى المرشح فتحي المغواري جولات مكوكية فى المدن الأربع بعد حصوله على أعلى الأصوات في الجولة الأولى، وخلال جولاته زار مدينة الضبعة والتقى مؤيدي "حسن نصر الله" الذى خسر الجولة الأولى وكان أحد أبرز المرشحين فيها، بعد أن نال تأييد قبيلة الموسه، وجلس المغوارى مع أنصاره، كما زار مدينة العلمين وسيوة للتربيط مع العمد والمشايخ وعواقل القبائل بها.

ويسعى النائب رزق جالي الذى يخوض الإعادة أمام المغوارى، للتواصل مع جميع المرشحين الخاسرين، فى محاولة لتأييده، مستخدما خبرته فى الإنتخابات والتربيطات خلال جولة الإعادة.