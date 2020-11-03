تزويد مستشفى صدر المنيا بـ42 سرير عناية مركزة تحسبا لكورونا

رفعت محافظة المنيا، درجة الاستعدادات القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية وخاصة بمنظومة القطاع الصحي، تحسباً لحدوث موجة ثانية من فيروس كورونا المستجد.

أعلن مستشفى الصدر بمدينة المنيا، إضافة 42 سرير عناية مركزة، ومراجعة الإمكانيات الخاصة بتركيب تانك أكسجين إضافي، وإنشاء وحدة قوامها 12 سرير عناية مركزة، بالإضافة إلى مراجعة جاهزية الأطقم الطبية للتعامل مع الحالات المتوسطة والخطيرة بمستشفى الحميات، كما تم التأكيد على أساسيات الإنعاش القلبي والرئوي بمستشفى الصدر والحميات.

وأعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رفع درجة الاستعداد القصوى، تحسبا لحدوث موجة ثانية من الفيروس، وذلك ضمن خطة الدولة لاتخاذ كافة التدابير اللازمة للخروج بالوطن من هذه الأزمة.

وجه المحافظ، نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد، بمتابعة مستجدات الاعمال داخل المستشفيات بنطاق المحافظة، للاطمئنان على الحالة العامة والوقوف على الاحتياجات الفعلية، والتأكد من تواجد الأطقم الطبية والتمريض، وكذا مدي صلاحية الأجهزة الطبية وتوافر المستلزمات الوقائية.

كما كلف المحافظ، نائبه بالمرور على مستشفي الصدر – الحميات – التامين الصحي، إذ أجري جولة تفقدية بحضور الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة، ومتدربي البرنامج الرئاسي محمد حسان، هيام فاروق، على تلك المستشفيات، لمتابعة الموقف لحظة بلحظة، والتأكد من مدى تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.

وأشاد محافظ المنيا، بالجهود المبذولة من الأطقم الطبية والتمريض في منع انتشار العدوى طبقا لبروتوكولات العلاجية ومعايير مكافحة العدوى بفيروس كورونا، مؤكدا أنه يتم متابعة الحالة العامة للمرضي المصابين، ومتابعة رفع كفاءة أطراف المنظومة الطبية لتقديم أفضل خدمة علاجية ممكنة للمواطنين.