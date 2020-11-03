تزويد مستشفى صدر المنيا بـ42 سرير عناية مركزة تحسبا لكورونا
كتب:
اسلام فهمي
03:33 م | الثلاثاء 03 نوفمبر 2020
مستشفي صدر المنيا
رفعت محافظة المنيا، درجة الاستعدادات القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية وخاصة بمنظومة القطاع الصحي، تحسباً لحدوث موجة ثانية من فيروس كورونا المستجد.
أعلن مستشفى الصدر بمدينة المنيا، إضافة 42 سرير عناية مركزة، ومراجعة الإمكانيات الخاصة بتركيب تانك أكسجين إضافي، وإنشاء وحدة قوامها 12 سرير عناية مركزة، بالإضافة إلى مراجعة جاهزية الأطقم الطبية للتعامل مع الحالات المتوسطة والخطيرة بمستشفى الحميات، كما تم التأكيد على أساسيات الإنعاش القلبي والرئوي بمستشفى الصدر والحميات.
وأعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رفع درجة الاستعداد القصوى، تحسبا لحدوث موجة ثانية من الفيروس، وذلك ضمن خطة الدولة لاتخاذ كافة التدابير اللازمة للخروج بالوطن من هذه الأزمة.
وجه المحافظ، نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد، بمتابعة مستجدات الاعمال داخل المستشفيات بنطاق المحافظة، للاطمئنان على الحالة العامة والوقوف على الاحتياجات الفعلية، والتأكد من تواجد الأطقم الطبية والتمريض، وكذا مدي صلاحية الأجهزة الطبية وتوافر المستلزمات الوقائية.
كما كلف المحافظ، نائبه بالمرور على مستشفي الصدر – الحميات – التامين الصحي، إذ أجري جولة تفقدية بحضور الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة، ومتدربي البرنامج الرئاسي محمد حسان، هيام فاروق، على تلك المستشفيات، لمتابعة الموقف لحظة بلحظة، والتأكد من مدى تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.
وأشاد محافظ المنيا، بالجهود المبذولة من الأطقم الطبية والتمريض في منع انتشار العدوى طبقا لبروتوكولات العلاجية ومعايير مكافحة العدوى بفيروس كورونا، مؤكدا أنه يتم متابعة الحالة العامة للمرضي المصابين، ومتابعة رفع كفاءة أطراف المنظومة الطبية لتقديم أفضل خدمة علاجية ممكنة للمواطنين.