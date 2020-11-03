التنمية المحلية: استقبلنا 2 مليون و200 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن عدد طلبات التصالح في مخالفات البناء التي استلمت بالمحافظات وصلت حتى أمس، إلى 2 مليون و200 ألف طلب تصالح، مضيفا أن هناك إقبالا على المراكز التكنولوجية والوحدات المحلية، من قبل المواطنين لتقديم طلبات التصالح لتقنين أوضاعهم.

وأشار "قاسم" في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إلى أن عدد مخالفات البناء بالمحافظات يقدر بنحو 3 مليون و160 ألف، مؤكدا أن كل المحافظات تشهد إقبالا على التصالح، في مقدمتها "البحيرة، والقليوبية، والشرقية، والجيزة، والدقهلية".

وأوضح مساعد وزير التنمية المحلية، أن قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بمد فترة تلقي طلبات التصالح لمدة شهر، يعد فرصة للمواطنين الراغبين في التصالح، للتقدم واستكمال المستندات المطلوبة وفق التسهيلات التي تقدمها المحافظات، من تخفيضات في قيمة التصالح لتشجيع المواطنين، ومراعاة البعد الاجتماعى لبعض المناطق، فضلا عن قبول أي أوراق تقدم لحين استكمال باقى المستندات.

ودعى الدكتور خالد قاسم، المواطنين إلى الإسراع في تقديم طلبات التصالح وتقنين أوضاعهم والاستفادة من المزايا التي تقدمها الحكومة في هذا الشأن، لافتا إلى أن إيرادات التصالح تعود على الخدمات التي تقدم للمواطن بالمحافظات، من إسكان اجتماعي ومياه شرب وصرف صحي ومدارس ومرافق.

من ناحية أخرى، أصدر اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، القرار رقم 5416 لسنة 2020 بتخفيض قيمة سعر المتر في مخالفات البناء في بعض أحياء العاصمة، بالنسبة لبعض الفئات، خاصة في الأحياء متوسطة الدخل، مراعاة للبعد الاجتماعي مع بقاء كل الأسعار الأخرى، تيسيرًا على المواطنين المتقدمين للتصالح، مع مراعاة خصم نفس النسبة لمن سددوا جدية التصالح في الفترة الماضية، استمرارا للجهود التي تبذلها الدولة للتخفيف عن المواطنين، وتشجيعا لهم على تقنين أوضاعهم والاستفادة من قانون التصالح.

وأوضح محافظ القاهرة أنه سيحسب فارق خفض قيمة المخالفات في التسوية الختامية.