محافظ المنيا يكرم متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة

كرّم اللواء أسامه القاضي، محافظ المنيا، متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة "EPLP" في ختام برنامجهم التدريبي، الذي أمتد على مدار شهر من المعايشة الميدانية والعملية لمجالات العمل بمختلف القطاعات الخدمية بمحافظة المنيا، ضمن خطة الأكاديمية الوطنية للتدريب.

وأشاد المحافظ بالتجربة التي تأتى تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى لدعم وتأهيل الكوادر الشبابية القادرة على المشاركة بفعالية في وضع وإدارة السياسات وصنع واتخاذ القرار لتأهيل التنفيذيين للقيادة الناجحة.

كما أثنى المحافظ، على متدربى البرنامج الرئاسي بالمنيا، من حيث استعدادهم للتعلم وتطوير الذات، وهو ما لمسه خلال جولاتهم داخل قطاعات المحافظة المختلفة.

وأوضح محمد محمود "نائب المحافظ" أن البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة يهدف إلى تنفيذ خطة الدولة لبناء صف ثاني من القيادات، بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية والأكاديمية الوطنية للتدريب، مؤكدا أن المحافظة أعدت برنامجًا خاصًا للمتدربين تحت إشرافه، للتعرف عن قرب على طريقة عمل الجهاز الإداري كمرحلة إعداد وتدريب وتأهيل للعمل التنفيذي.

وقدم متدربا البرنامج الرئاسي "هيام فاروق" و"محمد حسان" الشكر لمحافظ المنيا ونائبه، لما قدمته المحافظة من دعم كامل خلال فترة تدريبهم وتعرفهم على كيفية مواجهة المشاكل والتحديات بفكر ورؤية وأسلوب نموذجي وراقي بما يساهم في وضع الحلول المناسبة لها.

كما قدمت "هيام حسان" عرضا حول تنشيط السياحة في محافظة المنيا، وقدم محمد حسان، عرضا حول تطوير منظومة الأزمات والكوارث، وأثنى المحافظ على العرض ووعد بدراسة كافة المقترحات والعمل على تنفيذها، وأهداهما درع المحافظة وشهادة تقدير، بمناسبة انتهاء البرنامج التدريبي، متمنيا لهما التوفيق في ما هو قادم خاصة وأنهم أصبحوا قادرين على تولي المناصب القيادية.