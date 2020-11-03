طقس الأربعاء بارد ليلا وسقوط أمطار على الوجه البحري

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس غدًا الأربعاء، إذ يسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة تنشط أحيانا على القاهرة، ولطيف على السواحل الغربية معتدل على السواحل الشرقية، والرياح نشطة تؤدي لاضطراب الملاحة البحرية، ويكون الطقس معتدل على جنوب سيناء والرياح نشطة، ومعتدل على شمال وجنوب الصعيد والرياح معتدلة.

ويكون الطقس ليلا بارد على القاهرة والوجه البحري، مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية، بارد على شمال الصعيد، مائل للبرودة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

خريطة سقوط الأمطار

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لها، تساقط أمطار خفيفة على بعض المناطق من شمال الوجه البحري وأمطار متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر

ومتوقع أن تكون درجات الحرارة بمختلف المحافظات كالتالي:

القاهرة 26 18

الإسكندرية 24 21

وادي النطرون 25 20

طنطا 24 19

شبين الكوم 24 18

دمنهور 24 19

بلطيم 24 19

مطروح 25 17

السلوم 24 18

سيوة 24 18

بورسعيد 26 21

دمياط 25 20

الزقازيق 26 19

المنصورة 25 19

الإسماعيلية 27 18

السويس 26 19

العريش 25 20

رفح 24 20

رأس سدر 26 19

نخل 24 14

نويبع 26 23

طابا 24 23

كاترين 18 10

الطور 26 19

شرم الشيخ 28 24

الغردقة 28 23

مرسى علم 28 23

الفيوم 26 18

بني سويف 26 18

المنيا 26 18

أسيوط 26 19

سوهاج 27 19

قنا 28 20

الأقصر 29 20

أسوان 29 21

أبوسمبل 29 20

الوادي الجديد 28 17

شلاتين 30 24

رأس حدربة 29 24