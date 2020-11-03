صحيفة تركية: وزير خارجية أردوغان يؤكد ضرورة تحسين العلاقات مع مصر

تحدث وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، لمجلة "كريتار"، بشأن العلاقات التركية مع مصر وإسرائيل، موضحاً أنه من الضروري تحسين العلاقات مع كلا البلدين.

وأضاف "جاويش أوغلو"، فى حديثه مع البروفيسور بورهان الدين دوران، وفق ما نقلت صحيفة "أكشام" التركية: "من بين العوامل الأساسية التي تحدد علاقاتنا مع إسرائيل هو موقف هذا البلد تجاه الأشقاء فى فلسطين. من ناحية أخرى، ليس لبلدنا مشكلة مع الدولة المصرية والشعب المصري الذي تربطنا به علاقات تاريخية عميقة الجذور".

وقال وزير الخارجية التركي إنه يجب تحسين علاقات تركيا مع إسرائيل ومصر والمملكة العربية السعودية، موضحًا أن الرياض حاولت دائمًا أن تحتفظ بقنوات الحوار مفتوحة.

كما أكد على أنه لا توجد مشكلة مع الشعب المصرى والدولة المصرية، قائلاً: "نتوقع أن تكون علاقاتنا مع هذه الدول والدول الأخرى ليس فقط مقتصرة على المصالح الثنائية الضيقة، ولكن أن تكون فى تكون فى شكل يحفظ السلام السلام الأقليمى والأمن والاستقرار".

وقطعت مصر علاقتها بتركيا وطردت سفيرها بعد ثورة 30 يونيو 2013، نتيجة الهجوم اللاذع الذي شنه النظام التركي بقيادة رجب طيب أردوغان ضد الثورة المصرية ودعمه جماعة الإخوان الإرهابية.

وواصلت "أنقرة" الهجوم ضد مصر في مختلف المناسبات، كما وفرت ملاذًا آمنًا لعناصر الجماعة الإرهابية الهاربين وأبواقها الإعلامية للهجوم على مصر.

وتخرج تصريحات من الجانب التركي من وقت لآخر بشأن العلاقات مع مصر والرغبة في التصالح، في وقت تؤكد مصر ضرورة وقف "أنقرة" أولا دعمها للإرهاب ووقف تدخلاتها في شؤون الدول العربية.