تويوتا إيجيبت تشارك في افتتاح فرع "AMG" المتكامل بالقطامية

افتتح أحمد منصف، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات تويوتا إيجيبت، ووليد إبراهيم، رئيس مجلس إدارة شركة الحرمين AMG، أحد الموزعين المعتمدين من مجموعة شركات تويوتا ايجيبت، اليوم، فرع جديد متكامل في القطامية تقسيم المروحة.

ويعتبر AMG أحد أكبر الموزعين المعتمدين لشركة تويوتا إيجيبت، ضمن خطة تويوتا ايجيبت للتوسع وإنشاء مراكز خدمات متكاملة لتلبية متطلبات عملاء تويوتا الحالين والجدد في مصر.

جدير بالذكر أنه على مدار 8 سنوات من الشراكة المثمرة مع مجموعة شركات تويوتا إيجيبت، يأتي افتتاح الفرع الجديد ليؤكد الدور الكبير الذي تلعبه شركة ِAMG في تقديم الخدمات المتكاملة.

يوفر الفرع الجديد خدمات مبيعات السيارات وخدمات ما بعد البيع، على يد مجموعة منتقاة من المهندسين والفنيين المهرة والمدربين على أعلي معايير الكفاءة، كما سيقدم بيع الإكسسوارت المختلفة لموديلات تويوتا لتكون مطابقة لمواصفات تويوتا العالمية، كما تم الاتفاق مع مجموعة شركات تويوتا إيجيبت على توفير زيوت تويوتا الأصلية لتكون تجربة العملاء في AMG تجربة متكاملة.

ومن جانبه أكد أحمد منصف، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات تويوتا إيجيبت، "على الرغم من الظروف التي نمر بها في الفترة الحالية، كان لابد من الاحتفال بأحد أكبر إنجازات شركة إيه إم جي في 2020 باعتبارها أحد أهم شركائنا على مدار الـ8 سنوات الماضية.

وتابع، افتتاح المركز يُعد نقلة كبيرة وخطوة ناجحة لشركة "أيه إم جي"،مشيدًا بتجهيزات الفرع التي تماشت مع معايير تويوتا العالمية، مؤكدًا على حرصه أن يطبق كل موزعين تويوتا ايجيبت المعتمدين المعايير لتوفير تجربة موحدة لكل العملاء في مصر.

وفي السياق ذاته، صرح وليد إبراهيم، الرئيس التنفيذي لشركة "إيه إم جي"، بأن هدفنا الأساسي هو إرضاء عملائنا والحفاظ على مكانتنا في السوق المصري باعتبارنا موزع أول ومعتمد لمجموعة شركات تويوتا ايجيبت على مدار سنوات طويلة، ونعدكم بتحقيق المزيد من الإنجازات خلال السنوات القادمة.