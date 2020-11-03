"الأورمان": تعريش أسقف وتأهيل المنازل الأكثر احتياجا بالمنيا

طرحت جمعية الأورمان، مبادرة خيرية للمساهمة في تعريش الأسقف وتركيب الأبواب والشبابيك للأسر الاكثر احتياجا والأولى بالرعاية في محافظة المنيا، مع قدوم فصل الشتاء وقسوة البرودة، التي تعاني منها الأسر بسبب منازلهم التي بلا أسقف وأبواب وشبابيك تحميها من برد ومطر الشتاء.

تهدف المبادرة، إلى تعريش أسقف المنازل المتهالكة تماما، أو بدون سقف، إذ تخصص تبرعات المواطنين لتعريش الأسقف وتركيب الأبواب والشبابيك، لتضمن لهم توفير مسكن مناسب وأمن وحياة آدمية.

قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الأورمان، إن الجمعية بدأت فى إعادة إعمار المنازل المتهالكه وتعريش الأسقف منذ سنوات بمحافظة المنيا، ونجحت حتى الأن فى إعادة إعمار وتعريش أسقف الألاف من المنازل بجميع مراكز المحافظة (أبوقرقاص – بني مزار – ديرمواس – سمالوط – العدوة – مطاى – مغاغة – ملوى – المنيا)، وذلك بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة فى أنحاء المحافظة.

ومنذ انطلاق مشروعها ساهمت جمعية الأورمان فى اعادة اعمار 32 ألف منزل ضمن (مشروع أكفل قرية فقيرة)، وتعريش أسقف (20186) منزل بجميع المحافظات، منهم اعادة اعمار (1912) منزل، وتعريش (1586) منزل فى محافظة المنيا.

ولتحفيز المواطنين على التبرع والمساهمه فى تعريش الأسقف وتركيب الأبواب والشبابيك، أطلقت جمعية الأورمان مبادرة انسانية تحت عنوان "خير بالتقسيط"، تستهدف تعريش المنازل المتهالكة بالقرى والمراكز بالمنيا.

أوضح مدير عام الأورمان، أنه من خلال "خير بالتقسيط" يمكن للمتبرعين ان يقوموا بالتبرع لتعريش الأسقف بمبلغ 1500 جنيه شهريًا، ولتركيب الابواب والشبابيك بمبلغ 300 جنيه شهريًا وذلك على أقساط ممتدة لمده 10 شهور، وذلك ليستطيع الجميع المساهمه فى دعم الاسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا ووصول الخدمة الى أكبر عدد من المستفيدين.

أكد "شعبان" أن مبادرة "خير بالتقسيط"، هي مبادرة إنسانية تأتي في إطار مبادرات الأورمان والتي تهدف إلى تحفيز وفتح أفق جديدة للمتبرعين لاستثمار تبرعاتهم بالشكل الأفضل وانها قائمة على مبدأ المساهمة والتكافل الاجتماعى من خلال تسخير التبرعات لدعم الأسر الأكثر احتياجًا.