أحيت عيد ميلاد.. راقصة تطيح بمجلس إدارة مركز شباب قويسنا بالمنوفية (فيديو)

حصلت "الوطن" على فيديو وصور لحفل عيد ميلاد أحيته راقصة، تسبب في الإطاحة برئيس وأعضاء مجلس إدارة مركز شباب قويسنا، وإحالتهم للتحقيق من قبل لجنة الشئون القانونية بمديرية الشباب والرياضة بالمنوفية، بناءً على قرار من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

وكان بعض أعضاء مركز شباب قويسنا، نشروا صورا للحفل على مواقع التواصل الاجتماعي، وتقدم آخرون بشكاوى لمدير الشباب والرياضة بالمنوفية، وأرسلوا مثلها لديوان عام وزارة الشباب والرياضة، تفيد بارتكاب مجلس إدارة المركز، مخالفات أخلاقية تتنافى مع الدور الأخلاقي والوطني، الذي أسست من أجله المراكز، وكذلك مع الأخلاق والقيم المجتمعية، والذوق العام للمجتمع المصري.

وعلى أثر ذلك، كلف وزير الشباب والرياضة، مدير مديرية الشباب والرياضة بالتحقيق في الشكاوى، وثبتت صحتها؛ فقرر الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اتخاذ إجراءات رادعة وفورية تجاه مركز شباب مدينة قويسنا، بعد أن تبين للوزارة صحة الوقائع التي تداولت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن إقامة حفلات غير لائقة بقاعة المناسبات بالمركز، من خلال الشركة المؤجرة لكافيتيريا المركز.

وقرر الوزير، إقالة مدير مركز الشباب، وفسخ التعاقد مع مستأجر صالة الحفلات، وحل مجلس الإدارة، وتحويل جميع العاملين بالمركز للتحقيق، ونقل المدير بعد التحقيق معه.

من جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي، أن الوزارة تدعم الهيئات الشبابية والرياضية كافة، في تنفيذ الأنشطة والمشروعات في ضوء من الرقابة الصارمة والإجراءات القانونية الرادعة، تجاه أي هيئة يثبت مخالفتها القوانين واللوائح المنظمة للعمل.

وكان الوزير سبق وأحال بعض مسؤولي الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، لجهات التحقيق المعنية؛ لمخالفتهم الضوابط والإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، لما تبين من قيام مركز شباب النواصرة بإقامة صلاة العيد على الملعب الخماسي بالمركز.