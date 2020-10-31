إحالة العاملين بـ11 مركز شباب للتحقيق بسبب "التزويغ" بالقليوبية

شن الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، حملة متابعة مفاجأه، شملت 13 مركز شباب بإدارتي بنها وطوخ.

وأسفرت الحملة، عن إحالة العاملين بمراكز شباب (الحسانية وترسا وشبرا هارس وكفر العمار) التابعة لإدارة شباب طوخ، و مركز شباب كفر طحلة ببنها، نتيجة غلق المراكز وتغيب العاملين في أوقات العمل الرسمية.

كما شملت المتابعة مراكز شباب (قرقشندة، أجهور الكبرى وكفر النخلة والصفا بطوخ، والسلام بساحل دجوى والفاخورة) التي وجدت مفتوحة وتمارس نشاطها في غياب عدد من العاملين.

حضر الصبروط خلال جولته، نهائي دورة كرة القدم بمركز شباب ميت العطار، وكذلك متابعة الملعب الخماسي المطروح للاستثمار بنظام حق الانتفاع Bot، بمركز شباب كفر مناقر ببنها.

وأمر الصبروط، بإحالة العاملين المتغيبين للشؤون القانونية للتحقيق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.