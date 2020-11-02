وزير الرياضة يحل مجلس إدارة مركز شباب قويسنا بسبب الحفلات غير اللائقة

اتخذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إجراءات رادعة وفورية تجاه مركز شباب مدينة قويسنا، بعد أن تبين للوزارة صحة الوقائع التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن إقامة حفلات غير لائقة بقاعة المناسبات بالمركز، وذلك من خلال الشركة المؤجرة لكافيتيريا المركز.

نقل مدير المركز وفسخ التعاقد مع مستأجر صالة الحفلات

وتضمنت القرارات اتخاذ الإجراءات القانونية بحل مجلس الإدارة وتحويل جميع العاملين بالمركز للتحقيق، ونقل مدير المركز بعد التحقيق معه، وفسخ التعاقد مع المستأجر صاحب الواقعة.

ومن جانبه أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة من جانبها تدعم كافة الهيئات الشبابية والرياضية فى تنفيذ الأنشطة والمشروعات فى ضوء من الرقابة الصارمة والإجراءات القانونية الرادعة تجاه أي هيئة يثبت مخالفتها القوانين واللوائح المنظمة للعمل.

وكان وزير الشباب والرياضة، قد سبق وأحال بعض مسؤولي الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر لجهات التحقيق المعنية، لمخالفتهم الضوابط والإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، لما تبين من قيام مركز شباب النواصرة بإقامة صلاة العيد على الملعب الخماسي بالمركز.

وتضمن قرار الوزير إحالة العديد من العاملين، بينهم القائم بأعمال وكيل الشباب بمديرية الشباب والرياضة بالأقصر، ومدير إدارة إسنا، ومدير مركز النواصرة، وذلك في ضوء القرارات الصادرة عن لجنة الأزمات بمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمنع إقامة صلاة العيد ومنع التجمعات التي تأتي في إطار ضوء جهود مجلس الوزراء لمحاصرة ومواجهة انتشار وتداعيات فيروس كورونا.

وكانت الوزارة في ضوء متابعتها للمنشآت الشبابية والرياضية في جميع المحافظات، تبيّن لها قيام مجموعة من المواطنين وعددهم 13 فردا، بإقامة صلاة العيد بملعب مركز شباب النواصرة بالأقصر.

وعلى الفور وبناء على توجيهات وزير الشباب والرياضة، أحالت اللجنة التنفيذية العليا المشكلة بقرار لوزير الرياضة برئاسة الدكتور أحمد الشيخ، بإحالة المعنيين للتحقيق لمخالفة الضوابط والإجراءات الاحترازية.