"التنمية" توضح عقوبة أي محل أو مقهى يخالف إجراءات الوقاية من كورونا

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إنه فى حالة ضبط أى محل أو مقهى أو مطعم يخالف الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف على الفور من تحرير محضر وغلق للنشاط وتوقيع غرامة.

وأضاف "قاسم"، لـ "الوطن"، أنه لاتهاون فى تنفيذ الإجراءات التى أقرتها الدولة مؤخرا للحد من كورونا، فى ظل تعرض بعض دول العالم للموجة الثانية من فيروس كورونا، مؤكدا أنه سيتم التشديد على الإجراءات والضوابط التى تم إقرارها من قبل، وهى الالتزام بارتداء الكمامة للعاملين بتلك المنشآت والحفاظ على التباعد الاجتماعى وعدم تداول الشيشة داخل المقاهى، علاوة على الالتزام بنسب الإشغال المقررة وذلك من أجل صحة المواطنين وعدم انتشار الفيروس حتى لاتضطر البلاد إلى اتخاذ قرارات صعبة مرة أخرى من غلق للمحلات والمقاهى والمطاعم بما يؤثر بالسلب على دخول المواطنين وأرزاقهم.

ودعا "قاسم" المواطنين إلى الالتزام بكل الإجراءات التى أقرتها وزارة الصحة، مؤكدا انه لم يعد هناك وقت للتهاون أو التراخى بشأن اتباع التعليمات لمنع انتشار كورونا فالوقاية خير من العلاج خلال الفترة المقبلة.

من ناحية أخرى، وجه محمد عطية، مدير مديرية التعليم بـالقاهرة، جميع العاملين في العملية التعليمية بالاستمرار في اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية خلال العام الدراسي، ومتابعة الالتزام بارتداء الكمامات واستخدام المطهرات والمعقمات في المدارس بصفة مستمرة، بالإضافة إلى التباعد الاجتماعي والتهوية الجيدة في الفصول، مشددا على وجود الزائرة الصحية بالمدارس، وكذلك توفير جهاز الماسح الحراري وضبطه للحد من تفشي فيروس كورونا.

وأكد "عطية" على الاستعداد والتعامل الفوري عند حدوث أي ظرف طارئ داخل المدارس، داعيًا إلى تعليق جداول موضح فيها مواعيد المنصات التعليمية التابعة للوزارة لجميع المراحل الدراسية.

ومن جانبه أشار محمد عبد التواب، مدير عام التعليم العام والتجريبيات بالقاهرة، إلى تطبيق استمارة المتابعة الإلكترونية الرقمية لأول مرة أون لاين، وتم تصميمها من خلال ورش عمل موضح فيها التاريخ والمادة واسم الموجه واسم القائم بالزيارة والتبعية والإدارة التعليمية ونوع المدرسة واليوم الدراسى ودفتر الأمن وطابور الصباح واسم مدير المدرسة ورقم تليفون مدير المدرسة، وإجمالي عدد الفصول وكثافة الفصول وعدد حصص المادة الدراسية والعجز والزيادة في معلمى المادة ويتم إرسالها إلى مديرية التربية والتعليم بالقاهرة.

وأشار عبدالتواب إلى تفعيل استمارة المتابعة الإلكترونية وكيفية استخدامها على تطبيق واتس آب لكل موجه، وفتح باب الحوار والمناقشة وتبادل الآراء والمقترحات بين الموجهين للتعديل على الاستمارة، حرصًا على مصلحة الطلاب.