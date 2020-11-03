جهود مكثفة لرفع مياه الأمطار بعد قطعها طريق "مطروح - إسكندرية" الدولي

كثفت محافظة مطروح أعمال سحب تجمعات مياه الأمطار من الشوارع والميادين العامة والطريق الدولى الساحلي "مطروح - الإسكندرية" لتسهيل حركة مرور السيارات وتفاديا لوقوع حوادث.

وقال رضا جاب الله، رئيس مدينة مرسى مطروح، إن جهاز المدينة واصل أعمال سحب مياه الأمطار بنطاق الطريق الدولى الساحلى بالكيلو 42 أمام قرية "سيدى حنيش" بعد قيام رجال تحسين البيئة برفع المياه بمعدات المجلس تحت إشراف نواب رئيس المدينة ورجال إدارة المرور.

وأكد "جاب الله" الإستجابة لشكاوى المواطنين من تراكم المياه بالكيلو 3 بالحارة البطيئة، وعلم الروم، وعزبة السادات، ومدخل عمارات الكيلو 4 وشارع الريفية والمطار بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى.

وناشد أصحاب المحال التجارية التى تعمل فى بيع الدواجن، عدم إلقاء المخلفات فى الشنايش، مشددا على تحرير محاضر لللمخالفين وتوقيع أقصى غرامة على من تثبت عليه المخالفة، موضحًا أن غرفة عمليات المجلس تعمل على مدار 24 ساعة بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة لتلقى الشكاوى من المواطنين.

وأعلنت محافظة مطروح حالة الطوارىء بجميع أجهزة المحافظة بعد سقوط أمطار غزيرة بمطروح والساحل الشمالى، ووجه المحافظ إلى سحب مياه الأمطار من الشوارع وتأمين أعمدة الإنارة بالإضافة إلى متابعة الالتزام بالإجراءات الإحترازية والوقاية من فيروس كورونا المستجد، وشدد على شركة كهرباء البحيرة المتابعة على مدار الساعة تحسبًًا لحدوث أي طارئ وسرعة الإستجابة لأي بلاغات حفاظا على أرواح المواطنين.