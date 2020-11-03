جولات مكثفة لحسم جولة الإعادة بين 6 أحزاب و10 مستقلين في المنيا

جولات مكثفة أجراها 30 مرشحا للنواب، بينهم 10 نواب حاليين، يتنافسون في جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب بالمنيا، للفوز بـ 16 مقعدًا فرديًا داخل 5 دوائر.

جولات بدات من الصباح الباكر واستمرت حتي منتصف الليل، للحشد والدعم، ركز فيها كل مرشح علي اختيار أماكن شعبيته، خاصة وأن المنافسة مشتعلة بين الأحزاب الـ6 التي تخوض معركة الإعادة بـ20 مرشحا، بينهم 9 عن مستقبل وطن، 4 عن الشعب الجمهوي، 3 عن الإصلاح والتنمية، 2 عن حماة الوطن، مرشح عن الوفد الجديد، وأخر عن المصري الديمقراطي، و10 من المستقلين بينهم 4 بدائرة أبوقرقاص.

حزب مستقبل وطن في المنيا، خرج 5 من مرشحيه من الجولة الأولي، بينهم النائب عمرو غلاب أمين عام الحزب بالمحافظه، ويخوض الحزب جولة الإعادة بـ9 مرشحين، وأكد عمرو غلاب أمين الحزب بالمحافظة ضرورة العمل بروح الفريق والوقوف صفا واحدا لاجتياز هذه المرحلة ودعم مرشحى الحزب فى جولة الإعادة لتحقيق الانتصار، مؤكدا عدم حدوث أي تغييرات فى هيكل الحزب بكافة مستوياته التنظيمية بالمحافظه.