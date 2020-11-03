عاجل.. النمسا: ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم فيينا لـ26 واعتقال 14 مشتبه به

أعلنت وزارة الداخلية النمساوية، ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم فيينا لـ26 شخصا بواقع 4 قتلى، و22 إصابة وفقا لما ذكرته قناة "العربية" فى نبأ عاجل.

ونفذت الشرطة النمساوية، 18 عملية دهم، و14 اعتقالا في إطار التحقيقات في هجوم فيينا.

وكان مسلحون هاجموا أمس الاثنين، 6 مواقع في وسط فيينا، في عملية بدأت خارج المعبد اليهودي الرئيسي، ما أسفر عن مقتل وإصابة 16 شخصًا على الأقل، فى حصيلة مبدئية أمس بينما قتلت الشرطة أحد المسلحين.

ولا يزال مهاجم واحد على الأقل طليقًا بعد الهجوم، الذي وصفه المستشار النمساوي سيباستيان كورتس، بأنّه "هجوم إرهابي بغيض".

وحثّ وزير الداخلية النمساوي، كارل نيهامر، السكان على تجنب منطقة وسط المدينة، لافتًا إلى تعزيز عمليات التفتيش على الحدود، لكنه أشار إلى أنّ بوسع التلاميذ عدم الذهاب إلى المدارس اليوم الثلاثاء، بحسب ما ذكرت "رويترز".