أخبار البنوك.. ازاي تحصل على قرض مليون جنيه لو شغلك أعمال حرة؟

يوفر البنك الأهلي عددا من الخدمات المصرفية المتنوعة لعملائه، تمكنهم من تيسير أعمالهم، وتوفر رأس المال، وذلك لأصحاب المهن الحرة.

وتستعرض "الوطن" في التقرير التالي خطوات الحصول لأصحاب الأعمال الحرة قرض يصل إلى مليون جنيه من البنك الأهلي

قيمة قرض لأصحاب الأعمال الحرة

تبدأ قيمة قرض أصحب المهن الحرة من 700 ألف جنيه، ويمكن أن تصل إلى مليون جنيه.

وتصل فترة السداد حتى 7 سنوات، بفائدة متناقصة، ويمكن الحصول عليه دون ضامن.

شروط الحصول على قرض أصحاب المهن الحرة

الحد الأدنى 3 سنوات عمل على بدء النشاط لعملاء البنك الأهلي "لمن مضى على تعاملاتهم مع البنك عام على الأقل" أو 5 سنوات لغير عملاء البنك الأهلي.

ألا يقل عمر المقترض عن 21 عاما ولا يزيد عن 65 عاما في نهاية التمويل.

المستندات المطلوبة للحصول على القرض

- صورة بطاقة الرقم القومي الساري.

- إيصال مرافق حديث لمقر السكن والنشاط.

- صورة من مستندات ملكية مقر النشاط أو عقد الإيجار.

- صورة البطاقة الضريبية السارية موضحا بها تاريخ بدء مزاولة النشاط وتاريخ انتهاء البطاقة.

- مستخرج من سجل تجاري حديث منذ 3 أشهر بحد أقصى أو صورة رخصة مزاولة المهنة.

- عقد تأسيس الشركة وملخص العقد لمعرفة حصص الشركاء "لأصحاب الأعمال".

- كشف حساب بنكي شخصي أو لنشاط العمل معتمد لآخر عام.