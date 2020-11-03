رئيس جامعة كفرالشيخ لطلاب التربية الرياضية: "شعارنا الانضباط"

نظمت كلية التربية الرياضية، جامعة كفر الشيخ، حفل استقبال الطلاب الجدد، اليوم، تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، وفي حضور الدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة، لشئون التعليم والطلاب، الدكتور عبد الحليم عكاشة عميد كلية التربية الرياضية، والدكتور أحمد زينه، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وعدد من طلاب الفرق المختلفة للتهنئة بالعام الدراسي الجديد.

وهنأ عميد الكلية الدكتور عبد الحليم عكاشة، الطلاب الجدد موضحا الجهد المبذول من إدارة الجامعة للنهوض بطلابها لرفع وتنمية مهارتهم وتطوير مواهبهم و قدراتهم، كما رحب رئيس جامعة كفر الشيخ، بالطلاب الجدد والقدامى وأكد أهمية الاشتراك في الأنشطة الطلابية المتنوعة كافة التي تنظمها الجامعة على مدار العام الدراسي مشيدا بالدور الذي تقدمه كلية التربية الرياضية بالجامعة وما تقدمه من خدمات للبيئة المحيطة وبمشاركة طلابها في أنشطة الجامعة كافة وحصولهم على مراكز متقدمة في المنافسات، واصفا خريجي كلية التربية الرياضية بنين وبنات بالانضباط السلوكي والأخلاقي والتميز البدني بفضل أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

وأكد "دسوقي" حرص الجامعة على توفير كافة الإمكانيات التي تساعد على إعداد طالب متميز وخريج على مستوى عالي من الكفاءة كما حث الطلاب على الاستفادة من الإمكانيات المتاحة لتنمية قدراتهم العلمية ومهاراتهم العملية مع الالتزام بالأعراف والتقاليد الجامعية، معبرا عن سعادته باستقبال دفعة جديدة من الطلاب في الكليات وتمنى التوفيق والتفوق لهم خلال العام الدراسي.

ودعا رئيس الجامعة الطلاب إلى الاعتزاز والفخر بالانتماء إلى جامعة كفرالشيخ والاجتهاد في طلب المعرفة والعلم ووصفهم بسفراء الجامعة، مشددا على الالتزام بحضور البرامج التعليمية والمشاركة في الأنشطة الطلابية المختلفة رياضية وثقافية و فنية وأدبية وحثهم على المشاركة الفعالة لبناء شخصية الطالب طبقا لخطة الإجراءات الإحترازية التي أعدتها إدارة الجامعة.

وحث دسوقي، الطلاب على الانتماء للوطن وجامعتهم لصنع مستقبل مشرف لأنفسهم ومجتمعهم ووطنهم موضحا بأننا نبذل قصارى جهدنا من أجلكم لتكونوا متميزين علميا وثقافيا وفكريا ورياضيا وعنواناً لطالب جامعة كفرالشيخ الذي يحمل التميز بالخلق الرفيع و يتسلح بالعلم والتكنولوجيا ويحرص على بناء الوطن بالعمل تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بتوفير أحدث وأرقى مستويات التعليم للمواطن المصري بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة وإحداث طفرة مستدامة في جودة الحياة ومستويات المعيشة للمواطنين.

وأشار إلى حرص الجامعة على تطوير منظومة التعليم والاختبارات لرفع مستوى خريجيها لتواكب خريجي الجامعات العالمية في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، باكتشاف ورعاية الطلاب المتفوقين والمبتكرين والطلاب المتعثرين والطلاب ذوي الهمم، كما حرص على توعية الطلاب والطالبات عن البعد عن مواقع التواصل الاجتماعي التي تبث الفتن وتروج للشائعات المغرضة والهدامة، داعيًا الطلاب والطالبات للتواصل مع مسئولي الجامعة مباشرة لتوضيح الحقائق .

وشدد على دور الجامعة في توعية الطلاب بخطورة الأخبار الكاذبة والشائعات من خلال استضافة الشخصيات والرموز الوطنية في الندوات المختلفة طبقا خطة الموسم الثقافي في الكليات مع إتباع الإجراءات الإحترازية والوقائية ، كما أهدى عميد كلية التربية الرياضية درع الكلية لرئيس الجامعة والسادة النواب كما تم تم تكريم الطلاب المتفوقين من الفرق الدراسية والحاصلين على مراكز متقدمة في الأنشطة المختلفة و المتميزين في مختلف المجالات بتوزيع شهادة التقدير.