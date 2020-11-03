مصرع وإصابة 3 في حادث انقلاب سيارة نقل بأسيوط

لقى شخصان مصرعهما، وأصيب أخر، اليوم، فى حادث إنقلاب سيارة نقل بالطريق الصحراوي الغربي بمدخل مركز الغنايم في محافظة أسيوط، ودفع مرفق الإسعاف بسيارات لنقل الجثتين والمصاب للمستشفيات القريبة.

تلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الغنايم، بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة بانقلاب سيارة نقل بالطريق الصحراوي الغربي دائرة المركز.

وعلى الفور انتقل فريق من مباحث المركز للمعاينة والفحص، وتبين إنقلاب سيارة نقل قبل مدخل الغنايم بالطريق الصحراوي الغربي، ووفاة "علي عطيه محمد حموده" ٣٥ عامًا" و"علي السيد عبدالرازق" وجرى نقلهما إلى مشرحة مستشفى الغنايم تحت تصرف النيابةالعامة.

كما نقلت الإسعاف "السيد عطيه محمد حموده" ٣٢ عامًا، إلى مستشفى الغنايم لتلقي العلاج، وجرى رفع أثار الحادث وتسيير الحركة المرورية، تزامنًا مع تحرير المحضر اللازم وإستكمال الإجراءات القانونية.

كانت "الوطن" حذرت من سوء حالة الطرق في محافظة أسيوط، في تقرير نشرته الصحيفة بعنوان: "بعد تصدرها محافظات مصر في حوادث المرور.. طرق أسيوط تصطاد ضحاياها" وأعرب العديد من أبناء المحافظة، عن استيائهم من سوء حالة الطرق بالمحافظة، وفي مقدمتها الطريق الصحراوى الغربى وطريق " القاهرة – أسوان" الزراعي، وكذلك طريق "أسيوط - البحر الأحمر"، الذى يُطلق عليه اسم "طريق الموت"، وغيرها من الطرق الصحراوية بالمحافظة.