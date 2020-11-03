افتتاح 4 مدارس بمطوبس بتكلفة 34 مليون جنيه

افتتح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، 4 مدارس، إنشاء جديد، بقرى مطوبس بتكلفة 34 مليونا و600 ألف جنيه، ضمن خطط المحاظة لتخفيض كثافة الطلاب في الفصول.

وخلال جولته التي أجراها اليوم، افتتح المحافظ مدرسة "السكري الجديدة" للتعليم الأساسى، المقامة على مساحة 2200 متر، بتكلفة 8 ملايين و500 ألف جنيه، وتفقد الفصول، ومعامل المدرسة، وتابع موقف تسليم الكتب، محذراً من ربطها بالمصروفات.

أعقب ذلك افتتاح مدرسة قرية النور، التابعة للوحدة المحلية بالبصراط المقامة على مساحة 2100 متر، بتكلفة 9 ملايين و800 ألف جنيه، وشارك الأطفال زراعة الأشجار المثمرة، وتفقد الفصول، مشيداً بمستوى الطلاب خلال مناقشته لهم، في اللغة العربية واللغة الانجليزية والرياضيات، وتابع العرض المسرحي بعنوان " سماء وفيها نجوم" الفائز على مستوى الجمهورية في مسابقة أعياد الطفولة، تأليف توجيه التربية المسرحية حميدة صالح، وموسيقى محمد رزق.

كما افتتح المحافظ، مدرسة عزبة الشاعر للتعليم الأساسي، مقامه على مساحة 1734 متراً، تضم 11 فصلاً، بتكلفة 7ملايين و700 ألف جنيه، وافتتح مدرسة سعاد زغلول للتعليم الأساسى، بقرية برنمبال المقامة على مساحة 1750 مترا، تضم 22 فصلاً، بتكلفة 8 ملايين و600 ألف جنيه.

وتفقد المحافظ، فصول المدارس، واختبر التلاميذ في الإملاء وفي كتابة بعض الكلمات باللغة الإنجليزية، كما تابع حل الطلاب لعدد من المسائل الرياضية، مشيداً بمستوى التعليم بالمدارس، مؤكداً أن المحافظة ستشهد افتتاح عدد من المدارس خلال المرحلة المقبلة.

وقال محافظ كفرالشيخ، إن الدولة تعمل جاهدة على تقديم أفضل الخدمات التعليمية للمواطنين، وافتتاح المدارس، لتقليل الكثافة في الفصول والقضاء على الـ7% فترة مسائية، مشيراً إلى أن الغرض من إقامة حجرة متعددة الأغراض والمصادر هو ممارسة الأنشطة المتعددة، وأنه وجه لتفعيل ممارسة كافة الأنشطة الطلابية في المدارس، لخلق ارتباط بين الطالب والمدرسة.

جاء ذلك في حضور الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، وجمال فهمى، رئيس مركز ومدينة مطوبس، والمهندس احمد عبدالكريم، مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بكفرالشيخ، والمهندس حموده نعمان، نائب مدير فرع الهيئة والمهندس وفائي الشناوى، مدير المشروعات، والمهندس أيمن النجار، رئيس قطاع مطوبس، والدكتور سلامه الويشي، المدير العام للتعليم العام، وغادة النحاس، مدير إدارة المتابعة وخالد قنديل، مدير إدارة شرق كفر الشيخ التعليمية.