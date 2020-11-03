غرامات عدم الالتزام بقرارات مواجهة كورونا.. غلق المنشآت وغرامة 4 آلاف

في ظل تصاعد التوقعات بحلول الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد، والتي من المقرر أن تشهد ارتفاعا في أعداد المصابين بالفيروس، أعلن مجلس الوزراء عن تنظيم المجلس مؤتمر صحفيا، يتم الإعلان من خلاله عن عدة قرارت بشأن خطة التعامل مع الموجة الثانية، للحد من انتشار الفيروس وزيادة الأعداد للسيطرة على الموقف.

وقدمت وزارة التنمية المحلية في وقت سابق خطة مقترحة لمجلس الوزراء بإغلاق المحال التجارية والمقاهي، والتي ستكون في الغالب الساعة 12 منتصف الليل للمقاهي والمطاعم وتبدأ من العاشرة مساء لبعض الأنشطة، مع زيادة ساعات العمل المتاحة في المدن السياحية، وفق المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال حديثه في برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على فضائية "ON".

واتخذت الحكومة المصرية عدة إجراءات لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، بعد أن بدأت الأعداد تتزايد بصورة كبيرة في الدول الأخرى، وتستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، عقوبات عدم الالتزام بإجراءات الحكومة، كالتالي:

عقوبة عدم ارتداء الكمامة

وجهت الحكومة المصرية، توجيهاتها لجميع الجهات والمؤسسات المعنية في الدولة، بتشديد الرقابة على ارتداء الكمامات في مواصلات النقل العامة، والجهات الحكومية، والمطاعم والكافيهات، والمولات التي تشهد ازدحاما.

على أن يتم تغريم المخالف لارتداء الكمامة، في الأماكن المحددة بقيمة مالية تقدر بـ 4 آلاف جنيها.

عقوبة عدم التزام المنشآت بالإجراءات الاحترازية

فرضت الحكومة المصرية عدة إجراءات احترازية والتي يجب الالتزام بها داخل المنشآت والكافيهات والمطاعم، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد واستعداد للموجة الثانية، حيث وجهت وزارة التنمية المحلية تعليماتها للوحدات المحلية بضرورة متابعة المنشآت ومدى إلتزامها بالقرارات والتحذيرات، وفي حال ضبط منشأة مخالفة يتم غلق النشاط مع دفع غرامة مالية بقيمة 4 آلاف جنيها.