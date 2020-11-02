وزيرة الصحة: تشديد عقوبات عدم ارتداء الكمامات ليس قرارنا

أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أن تشديد العقوبات على عدم ارتداء الكمامة للوقاية من فيروس كورونا ليس قرار وزارة الصحة، لكن الوزارة تتعاون مع وزارة السياحة في كل المنشآت الفندقية لمتابعة تنفيذ الإجراءات.

وأضافت زايد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر": "نشارك أيضًا مع كل الوزارات وندرب كل الجهات ولا نكتفي بالدور الرقابي لكن نوفر التوعية والتدريب المستمرين مجانًا، وأتمنى إن الناس تاخد الموضوع بجد".

وتابعت وزيرة الصحة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع كل الاستعدادات الخاصة بمكافحة فيروس كورونا، موضحةً أن الوزارة رفعت الاستعدادات كافة خلال الفترة الماضية وأعادت البرامج التدريبية وضخت المزيد من أنابيب الأكسجين وأجهزة التنفس والأدوية: "لدينا كل المخزون الطبي من أدوية ومستلزمات وتجهيزات وتدريب قوى بشرية، وأؤكد على أن الدولة أدت دورها خلال الفترة الماضية، وجرى تقدير هذا الدور محليًا وعالميًا".

وواصلت: "ياريت ناخد الموضوع بجد ومنتهاونش ونحمي أسرنا، ممكن الأعراض متظهرش علينا ونخف منها ونحمي نفسنا بإننا منبقاش في أماكن مغلقة وإلا نلبس الكمامة ونغسل اليدين".

وأكدت، أن المبادرات التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي للتقزم والسمنة شيء تاريخي على مستوى العالم وحدث كبير أذهل العالم: "المواطن عليه دور إنه يروح يكشف لأن 56% من الوفيات في مصر مصابة بـ3 أمراض مزمنة و95% من وفيات مصر مصابة بمرض مزمن او أكثر وبالتالي الأمراض المزمنة تؤدي إلى تدهور الحالة الصحية".