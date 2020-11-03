لجنة لائحة الشيوخ تقر مجموعة من المواد الجديدة لتنظيم عمل المجلس

أنهت اللجنة المشكلة لإعداد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، اجتماعها اليوم، والذي شهد مناقشة المواد الخاصة بحضور الأعضاء وغيابهم، وواجبات الأعضاء والجزاءات البرلمانية وكيفية انتهاء العضوية سواء بإبطالها أو إسقاطها.

وقالت النائبة فيبى فوزى، وكيل المجلس، إنه تم الانتهاء من مناقشة الباب الخاص بالمحافظة على النظام في المجلس وموازنة المجلس وحساباته وتشكيل الأمانة العامة ودورها.

وأشارت وكيل المجلس، إلى أنه تم إدخال بعض التعديلات على المواد الواردة في اللائحة المقترحة والمقدمة من الأمانة العامة لمجلس الشيوخ، وفقا لمقترحات أعضاء اللجنة، كما تقرر إضافة مواد جديدة بهدف تنظيم عمل المجلس، ما أدى إلى إرجاء مناقشة عدد من المواد، بحسب تصريحاتها.

واستطردت "فيبي فوزي": "من المقرر أن يتم إرسال اللائحة بعد الانتهاء من إعدادها إلى لجنة خاصة لصياغتها الصياغة النهائية تمهيدا لعرضها على الجلسة العامة للمجلس، وإصدارها بقانون، مبينة إلى أن اجتماع اليوم شهد مناقشات اتسمت بالثراء والمشاركة من جميع الأعضاء بمختلف انتماءاتهم وتخصصاتهم، وجرت في مناخ من التعاون والانفتاح على جميع الآراء والتوجهات، الأمر الذي يشير بخروج اللائحة بما يليق بمكانة مجلس الشيوخ وما يضمه من قامات علمية وفكرية وإعلامية رفيعة المستوى.