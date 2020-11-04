مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 4-11-2020 في مصر

تستعرض "الوطن"، مواقيت الصلاة، اليوم الأربعاء 4 نوفمبر، في عدد من المحافظات، مثل القاهرة والإسكندرية والشرقية، وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

مواقيت الصلاة في القاهرة

أذان الفجر: 04:43

أذان الظهر: 11:39

أذان العصر: 02:43

أذان المغرب: 05:05

أذان العشاء: 06:24

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

أذان الفجر: 04:49

أذان الظهر: 11:44

أذان العصر: 02:47

أذان المغرب: 05:09

أذان العشاء: 06:29

مواقيت الصلاة في المنصورة

أذان الفجر: 04:43

أذان الظهر: 11:38

أذان العصر: 02:41

أذان المغرب: 05:03

أذان العشاء: 06:23

مواقيت الصلاة في الزقازيق

أذان الفجر: 04:42

أذان الظهر: 11:37

أذان العصر: 02:41

أذان المغرب: 05:04

أذان العشاء: 06:23

مواقيت الصلاة في طنطا

أذان الفجر: 04:44

أذان الظهر: 11:40

أذان العصر: 02:43

أذان المغرب: 05:05

أذان العشاء: 06:25