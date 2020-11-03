جولة مفاجئة لمحافظ أسيوط بمستشفى أبنوب وعيادة التأمين الصحي

تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، مستشفى أبنوب المركزي وعيادة أبنوب الشاملة للتأمين الصحي، للوقوف على سير العمل وإحالة بعض المخالفات والسلبيات إلى الشئون القانونية، خلال جولة مفاجئة، اليوم، ضمن جولاته الميدانية على المستشفيات والوحدات الصحية للوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

رافقه خلال الجولة، تاج جلال رئيس مركز ومدينة أبنوب، وبدأ المحافظ جولته المفاجئة بتفقد عيادة أبنوب الشاملة للتأمين الصحي وتابع سير العمل وأعمال التطوير التي تتم بالعيادة مشددًا على تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والتأكيد على الالتزام بمواعيد العمل والحضور والانصراف وحسن معاملة المرضى.

وفى سياق متصل، فاجأ المحافظ، العاملين بمستشفى أبنوب المركزي، بالزيارة، وتفقد خلالها أقسام الاستقبال والتقى بالمرضى وبعض المترددين على المستشفى واستمع إلى رأيهم عن الخدمة الطبية المقدمة لهم، كما تفقد أقسام الأشعة وقسم رعاية الأم بوليدها "الكانجارو" واستمع إلى شرح عن عمل الوحدة من الطبيب المشرف على القسم ثم تفقد قسم المبتسرين والعمليات وشاهد مساحة الأرض غير المستغلة بالمستشفى والتي سيتم بنائها كتوسع للمستشفى المركزي ضمن خطة التطوير التي تجرى بها والتقى بالدكتور علاء الدين أحمد عبدالناصر مدير المستشفى المركزي ونوابه وطالبهم بتلافي جميع الملاحظات والسلبيات التي تم رصدها ورفع مستوى نظافة المستشفى والتأكد من توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية والاهتمام بتطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية حفاظاً على حياة العاملين والمرضى والمترددين على المستشفى.

ورصد المحافظ أسيوط – خلال الجولة – بعض السلبيات في المستشفى المركزي موجهًا إلى إحالة المخالفين إلى الشئون القانونية ومحاسبة المقصرين والمسئولين عنها.

واختتم المحافظ جولته بتفقد وحدة إسعاف أبنوب الملحقة بالمستشفى واطمأن على سير العمل بالوحدة موجهًا الشكر لرجال الاسعاف لاهتمامهم والتزامهم بعملهم وجاهزيتهم للتعامل مع أي حالات مفاجئة وطالبهم بتطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.