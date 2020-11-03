"الري": نقلنا مليوني متر مكعب من مياه الأمطار في بني سويف

قال المهندس حسن يحيى، رئيس الإدارة المركزية بوزارة الري والموارد المائية، إن مياه الأمطار تجمعت أمس الإثنين، في وادي سنور بمحافظة بني سويف، وتجمعت في مخر السيل، وكان حجمها نحو مليوني متر مكعب من المياه، ولذلك تغير لون المياه في النيل بمنطقة بني سويف.

وأضاف "يحيى" في مداخلة مع برنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد الفضائية، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى اليوم الثلاثاء، أن الضرر يحدث إذا كان السيل أعرض من حوض التجميع في المحافظة، ولكن رغم التدمير الشامل الذي حدث للمخر في عاصفة التنين، في مارس الماضي، إلا أن الوزارة رممته وأعادته كمان كان، واستوعب مليوني متر مكعب مياه.

وتابع رئيس الإدارة المركزية بوزارة الري والموارد المائية، أن الوزارة نقلت 2 مليون متر مكعب، بالإضافة لأعمال الحماية لجنوب سيناء، والتي هطلت عليها كميات مياه كبيرة، وبحيرة وادي حوشية في رأس غارب، خزنت 150 ألف متر مكعب، وفي جنوب سيناء ملايين الأمتار وجار حصرها.

أنهم يبدأون استعداداتهم من شهر مايو، حيث بنت الدولة، خلال ثلاث سنوات ماضية، منشآت كبيرة تستطيع حماية منطقة البحر الأحمر والصعيد، والأقصر، وأسوان، وتساوي تقريبا 100% من المنشآت التي أنشأت خلال السنوات الماضية.

وشدد على أن الإيجابيات التي حدثت أكبر من السلبيات، حيث تم حماية منشآت قيمتها تصل إلى مليارات، وهذا مجهود الوزارة والدولة بشكل عام، والدولة وضعت خططا تُنفذ كل عام، وبالتالي فالوزارة جاهزة تماما لاستقبال السيول وتم تدريب الموظفين، والاستعداد بالآلات والمعدات اللازمة، وتضع خطط وسيناريوهات لإدارة الأزمات كافة، ولا يوجد أي أزمة تدار بطريقة عشوائية، بدليل إن "الناس مبتحسش بموضوع الأمطار، وهذا يعني إنهم يعملون بشكل جيد".