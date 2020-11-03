أهالي رأس غارب يستضيفون "عالقي السيول".. وغلق طريقي "النقب والطور"

تعرضت عدة محافظات من بينها البحر الأحمر وشمال سيناء وبعض مناطق الصعيد للسيول والأمطار الغزيرة أمس، ما تسبب فى توقف الحركة على الطرق وإغراق مساحات من الأراضى الزراعية، وأعلنت الإدارات والهيئات الحكومية فى هذه المحافظات حالة الطوارئ لإزالة ما تسببه الأمطار والسيول من أضرار.

قطع الكهرباء عن الشيخ زويد

وتسببت الأمطار على مدن وقرى شمال سيناء، أمس، فى انقطاع التيار الكهربائى فى غالبية المناطق بمدينة الشيخ زويد بما فيها الشارع الدولى العام ووسط المدينة، وإغلاق طريق «النقب - نخل» بوسط سيناء. وطلبت غرفة عمليات المحافظة من مجالس المدن الإبلاغ عن أى شكاوى أو أحداث تسببها الأمطار أو الرياح خلال الفترة الشتوية الحالية، وأعلن مجلس مدينة نخل إغلاق طريق نخل - النقب بسبب حدوث سيول على الطريق الواصل بتلك المناطق. وقال سليمان فرج، رئيس مجلس ومدينة نخل، إنه تم إغلاق الطريق بشكل مؤقت لجريان المياه على الطريق الواصل بين نخل والنقب من الناحية الشرقية، مطالباً المواطنين وأصحاب المركبات بتوخِّى الحيطة والحذر أثناء السير فى تلك المناطق.

وقال العميد ماجد محمد أحمد، رئيس مجلس مدينة العريش، إن هناك استعدادات كاملة لمواجهة الأمطار أو السيول، وإنه تم تسليك مجرى الوادى ومنع الزراعات الموجودة أو إقامة أى مبانٍ أو أشياء تعوق سير السيل القادم من مناطق الوسط. وأضاف أن المجلس والمحافظة يتابعان تطورات الأوضاع المناخية فى مناطق وسط سيناء مع رئاسة مجلسى مدينى نخل والحسنة، لمعرفة كمية الأمطار والأماكن التى تتجمع بها المياه حال اتجاهها جنوب العريش ودخولها منطقة مجرى وادى العريش باتجاه البحر.

ووجَّه اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، غرفة عمليات المحافظة بنشر جميع التطورات على الصفحة الرسمية لديوان عام المحافظة، وتوعية المواطنين بالمستجدات، كما طالب المحافظ المواطنين بالإبلاغ عن المشكلات التى قد تسببها الرياح أو الأمطار، سواء من عمليات إغلاق الطرق من الرمال المتحركة على الطرق الصحراوية أو الأمطار المفاجئة والتى تتسبب فى حدوث بِرك راكدة على مجرى الطريق الدولى. وحذر المحافظ أصحاب المركبات السير ببطء على الطريق الدولى العام، لوجود منحنيات ومناطق زلقة خلال سقوط الأمطار على تلك الطرق السريعة سواء ما بين العريش بئر العبد القنطرة شرق، أو مناطق العريش وسط سيناء والطريق الأوسط.

واستضاف أهالى رأس غارب فى منازلهم عدداً من العالقين على الكمين الشمالى للمدينة جراء السيول، إثر إغلاق طرق رأس غارب الغردقة ورأس غارب الزعفرانة لتأثرها بسقوط الأمطار الغزيرة والسيول.

وقال محمد حماد، طبيب بشرى وأحد العالقين فى مدينة رأس غارب جراء السيول، إن أحد أهالى رأس غارب -رفض ذكر اسمه- استضافه فى منزله دون سابق معرفة بينهما، عقب حجز السيارات بالكمين، مضيفاً: كان كريماً جداً معه وجهز له وجبة العشاء وأعد له غرفة للنوم وذلك بعد قضاء يوم شاق منذ بداية رحلته من القاهرة، متجهاً للغردقة على طريق رأس غارب الزعفرانة، وحتى وصوله إلى كمين رأس غارب واحتجازه.

وأكد محمد جمال عبدالقادر، أحد القيادات الشبابية برأس غارب، أن أهالى مدينتى الغردقة ورأس غارب فتحوا الجمعيات الخيرية لاستقبال العالقين بعد غلق الطريق من الاتجاهين، وتعذر سفر الكثير من الركاب وانحراف عدد من السيارات عن الطريق، وجرى توفير كافة سبل المعيشة. كما حرص مجموعة شباب من مدينة رأس غارب على تقديم الدعم للمواطنين العالقين وتوفير بعض المياه والأغذية لهم وتوزيع عدد من البطاطين نظراً لانخفاض درجات الحرارة فى الساعات الأولى من الليل.

"السويس": جميع طرق المحافظة تعمل بانتظام.. ولا مشكلات في طريق العين السخنة

وفى محافظة السويس، أكد المحافظ عبدالمجيد صقر أن جميع طرق المحافظة تعمل بانتظام، وأن طريق العين السخنة منتظم السير به، وأنه تم رفع حالة الطوارئ بالمحافظة، وطالب «صقر» القيادات التنفيذية باتخاذ الإجراءات لمواجهة السيول والأمطار لحماية المنشآت والمواطنين، مشدداً على إدارة الأزمات بسرعة الانتهاء من أى أعمال صيانة أو تطوير للمخرات واستكمال أى أعمال بها.

وفى محافظة بنى سويف، تجمعت مياه السيول القادمة من جبال البحر الأحمر فى وادى فقيرة الذى يُستخدم كمخر سيل، فى الجانب الشرقى من النيل بمركز ببا جنوب بنى سويف.

وتسببت مياه السيل التى بدأت فى الخروج عن مسارها المحدد بمخر السيل فى إغراق الأراضى الزراعية الخاصة بقريتى الفقيرة وبنى عقبة بمركز ببا، وقطع الطريق الخاص بقرية الفقيرة، وإحداث انهيارات جزئية به فى حوافه الجانبية.

وأعلنت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية غلق طريق الطور اتجاه أبورديس، بسبب سوء الأحوال الجوية، مشددة على قائدى السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور، حفاظاً على سلامتهم.