إصلاحات بطرق البحر الأحمر المغلقة بسبب السيول لإعادة فتحها

تكثف الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحر الأحمر من جهودها، للانتهاء من إصلاح الطرق التي تم إغلاقها، بعد تضررها نتيجة السيول، التي تعرضت لها المحافظة مؤخراً، ومن ضمنها طريق "رأس غارب - الشيخ فضل"، وطريق "سفاجا - سوهاج"، لإعادة فتحها أمام السيارات مرة أخرى.

وأغلقت أجهزة المحافظة عدداً من الطرق، بعد أن جرفت مياه الأمطار أجزاء من الطريق، وتسببت في حدوث قطع عرضي، مما يعيق حركة السير على الطريق، وتم إعادة فتح معظم الطرق، بعد الانتهاء من الإصلاحات، بينما مازالت أعمال الإصلاح جارية في طريقي "رأس غارب - الشيخ فضل"، و"سفاجا - سوهاج".

وأوضحت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، في تصريحات لـ"الوطن"، اليوم الثلاثاء، أنه تم الدفع بالمعدات اللازمة لإصلاح القطع الذي حدث في طريق سوهاج، في 6 مناطق متفرقة، وذلك بالتنسيق مع هيئة الطرق والكباري، وبمساعدة عدد من الشركات الخاصة والجهود الذاتية.

وأضافت أنه تم الانتهاء من عملية الإصلاح، وفي انتظار تعليمات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، لإعادة فتح الطريق، بعد التنسيق مع محافظة سوهاج، وذلك حفاظاً على سلامة المواطنين.

وأشارت " المغربي" إلى دور إدارة المرور في تأمين الطريق وإغلاقه، حفاظاً على سلامة المواطنين، ووضع العلامات الإرشادية حتى تم الانتهاء من عملية الصيانة.

وفي رأس غارب، أكد اللواء ايهاب رافت، رئيس المدينة، استمرار أعمال إصلاح طريقي الغردقة و"الشيخ فضل"، شمال المحافظة، مؤكداً أنه يجري رفع الطمي وتجمعات المياه على الطريق، استعداداً لإعادة فتحه.

وشهدت محافظة البحرالأحمر سقوط أمطار غزيرة أدت إلى تضرر بعض الطرق ببين مدن المحافظة والمحافظات الأخرى، كما تسببت في جرف عدد من السيارات، واحتجاز عدد آخر عند الكمائن الأمنية، لعدة ساعات، لحين تحسن الأحوال الجوية.