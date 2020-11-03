أستاذ مناعة مستنكرا: "المصريين جايبين الفتونة على كورونا منين؟"

قال الدكتور عبدالهادي مصباح، أستاذ المناعة، إن الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، أكثر انتشارا وسرعة عن الموجة الأولى، خاصة بعد زيادة نسب دخول المستشفى 33%، عن النسب التي كانت في المرحلة الأولى الأمر الذي سيمثل ضغط كبير على المستشفيات، والجهاز الصحي وغرف العناية المركزة.

وأضاف "مُصباح"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، مع الإعلامي سيد علي، على شاشة "الحدث اليوم"، أن هناك تشابه بعض أعراض الإنفلوانزا الموسمية مع كورونا، مبديًا تعبجه من تعامل المصريين مع كورونا، "إحنا جايبين الفتونة منين.. لا احنا أغنى من أوروبا ولا أكثر علما منهم.. ما يحدث استهتار سندفع ثمنه كشعب إذا استمر ذلك".

وأشار أستاذ المناعة، إلى وجود 6 مجموعات لفيروس كورونا حاليا وأعراض جديدة تصيب الجهاز العصبي والهضمي ولا يوجد دواء أو تطعيم حتى الآن، مستنكرًا ذهاب بعض الأشخاص المصابين بالرشح والكحة إلى صلاة الجمعة مؤكدا أن الجلوس في المنزل سيكون ثوابه أكبر لأن الله يتيح رخص للمؤمن ودفع الضرر مقدم على جلب المنفعة.