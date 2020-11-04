حظك اليوم الأربعاء 4-11-2020 برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج القوس، يسعى دائما إلى التغيير، كما أنه يحب التنقل من مكان لآخر، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة "حظك اليوم"، لمواليد برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك يجعلك سريع الغضب، ويجب أن تتحمل الاختلافات بهدوء وصبر وسعة صدر، ومع ذلك انتبه لحقوقك.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا تجنب العناد وحاول أن تلبي ما ينتظره الطرف الآخر منك.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة شيرين سيف النصر، ويوافق تاريخ ميلادها 27 نوفمبر.