الجامعات الحكومية: ميزانية مفتوحة لعلاج الطلاب بمختلف الكليات سنويا

خدمات شتى بالمجان، تقدمها الجامعات الحكومية، بمختلف المحافظات لطلابها الجدد والقدامي، أبرزها العلاج المجاني للطلاب المقيدين، دون الالتزام بقيمة معينة أو مبالغ محدوة لعلاجهم، خاصة في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.

ومن جانبهم، أوضح عدد من رؤساء الجامعات أنه ليس هناك سقف محدد لعلاج الطلاب من المبالغ سنويًا بمختلف الكليات "ميزانية مفتوحة"، مشيرين إلى أن تكلفة العلاج والعمليات تتعدى أحيانًا الـ250 ألف جنيه.

نجم: ميزانية تتجاوز الـ6 مليون جنيه ومتابعة لأصحاب الأمراض المزمنة

قال الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، إن مجلس الجامعة يقر سنويًا ميزانية تتجاوز الـ6 مليون جنيه لعلاج الطلاب في العام الدراسي الواحد بالمستشفيات التابعة للجامعة، مشيرًا إلى أن الخدمة العلاجية للطلاب هي حق كفله الدستور لهم، مشيرًا إلى أن هناك أدوية وعلاجات تصرف شهريًا لأصحاب الأمراض المزمنة، تتجاوز قيمة تكفة العلاج 4 آلاف جنيه للطالب الواحد شهريًا، موضحًا أن ميزانية علاج الطلاب مفتوحة وليس لها سقف محدد.

وأضاف رئيس جامعة حلوان في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن الجامعة تتحمل أحيانًا تكلفة علاج وعمليات للطالب الواحد تتجاوز الـ200 ألف جنيه، مؤكداً أن هناك متابعة دورية لجميع الطلاب أصحاب الأمراض المزمنة وغيرها.

شعلان: 8 آلاف جنيه تكلفة أدوية للطالب شهريًا

أوضح الدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق، أن تكلفة علاج بعض الطلاب شهريا تتجاوز الـ8 آلاف جنيه للطالب الواحد شهريًا في العديد من الكليات والفرق الدراسية، لأصحاب الأمراض المزمنة، مشيرًا إلى أن الجامعة تقدم خدمات شتى في القطاع الطبي والعلاجي للطلاب وأعضاء هيئة التدريس، مؤكدًا أن هناك عمليات لأصحاب بعض الأمراض المزمنة كزرع الكلي والكبد والنخاع للطلاب تتحمل الجامعة تكلفتها والتي تتجاوز الـ250 ألف جنيه للطالب الواحد.

وأكد "شعلان" في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن علاج الطلاب ليس له سقف محدد من الإمكانيات والتكاليف المادية، موضحًا أن صحة وسلامة الطلاب أولوية وهدف تسعى الجامعة لتحقيقه، لكونه حق من حقوق الطلاب التي كفلها الدستور والقانون.

رئيس جامعة أسيوط: الكشف عن الطلاب أسفر عن وجود 27 مصابًا بـ"فيروس سي"

ومن جهته، صرح الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، بأن الكشف الطبي للطلاب الجدد بالفرقة الأولى، أسفر عن وجود 27 حالة إيجابية مصابة بـ" فيروس سى" بمختلف كليات الجامعة هذا العام 2020/2021، مؤكدًا أن الجامعة أعلنت عن توفيرها علاج مجاني لهم.