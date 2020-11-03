"هات معاك مليون دولار وخبير زي حواس".. تفاصيل ضبط 382 قطعة آثار

"احنا معانا آثار من الغريقة بتونة الجبل.. هات معاك خبير زي زاهي حواس".. هذا ما طلبه مزارع من ضابط، تنكر في شخصية تاجر آثار، للقبض على تشكيل عصابي متخصص فى بيع الآثار.

وتبين أن المزارع، اشترك مع 4 آخرين، واستغلوا نشاط المجلس الأعلى للآثار، في الإفصاح عن الاكتشافات الآثرية، بمنطقة آثار تونة الجبل، للترويج لـ382 قطعة، ضبطت بحوزتهم.

وأوضحت التحريات، أن ضابط المباحث التابع لمديرية أمن القاهرة، استدرج المتهمين، وألقى القبض عليهم متلبسين، بعد أن أوهمهم بشرائه الآثار مقابل مليون دولار، تحرر محضر وأحاله اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.

وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث القاهرة بإشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، تفيد بقيام مزارع و2 آخرين، بعرض كمية من الآثار للبيع على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

تم تشكيل فريق من ضباط المباحث، وأكدت التحريات صحة الواقعة، وتمكن رجال المباحث، بالتنسيق مع قوة من مباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة، والمعينة بدائرة قسم شرطة الساحل، من ضبط (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية")، حال استقلالهم سيارة "ملك وقيادة أحدهم"، عثر بداخل السيارة على عدد 382 قطعة "يشتبه فى أثريتهم"- 4 هواتف محمولة".

وبفحصهم تبين احتوائهم على صور ومقاطع لفيديوهات مصورة للمضبوطات، بقصد التسويق عبر التطبيقات الإلكترونية المختلفة" - مبلغ مالى.

بمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلا عصابيا، تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالآثار، وتسويقها عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي.

وأقر أحدهم، بتحصله على المضبوطات من أحد الأشخاص مقيم بمحافظة أسيوط بقصد بيعها، وقيامه بتوقيع إيصال أمانة له بمبلغ مالي، لحين التصرف فيها بالبيع.

وأضاف أحدهم، أنهم كانوا فى وجهتهم لبيع المضبوطات لأحد الأشخاص بمنطقة أبوالمطامير بالبحيرة، مقابل مبلغ (مليون دولار).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.