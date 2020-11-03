خبير علاقات دولية: 100 مليون مواطن أمريكي شاركوا في الانتخابات المبكرة

قال الدكتور عادل العدوي، خبير علاقات دولية، إن استطلاعات الرأي عام 2016 كانت خاطئة في الانتخابات الأمريكية، وهي التي جعلت البعض يشك فيها خلال الفترة الحالية.

واستشهد "العدوي"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء دي إم سي"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، بأن أغلب الاستطلاعات التي تم استعراضها تشير إلى فوز بايدن بنسبة كبيرة، لذلك لا يهتم ترامب بنتائج وأراء استطلاعات الرأي خلال الانتخابات الأمريكية.

وتابع، أن هناك 100 مليون مواطن أمريكي شاركوا في الانتخابات المبكرة، إلى جانب من صوتوا بالبريد خلال الأيام الماضية، موضحًا أن الإعلان عن نتيجة الانتخابات ستشهد تأخيرًا، حيث أن هناك الكثير من الذين صوتوا بالبريد، متوقعًا أن يتم الإعلان عن النتيجة يوم 6 نوفمبر أو فيما بعد ذلك.

وأردف، أن جو بايدن يمكن أن يفوز بالانتخابات بدون ولاية بنسلفانيا، ولكن ترامب لا يمكنه ذلك، حيث تتمكن الولاية من تغيير نتيجة الانتخابات.

وأشار خبير العلاقات الدولية، إلى أن التقديرات تشير إلى أنه تم صرف 14 مليار دولار على الانتخابات الأمريكية، ما يعد أكبر رقم أُنفق في الانتخابات في تاريخ أمريكا، ولذلك يُقال أنها أحد أهم الانتخابات.