محلل سياسي: سياسات مصر وبايدن متوافقة في الكثير من الملفات

قال المحلل السياسي، شبيلي تلحمي، أستاذ العلوم السياسية بكرسي السادات للسلام بجامعة ميريلاند، إن الظاهرة المهمة في انتخابات الرئاسة الأمريكية، هي نسبة المصوتين، والتي سترتفع كثيرا عن 2016، وتخطت الـ100 مليون شخص، مضيفا أنه بدون شك فإن المرشح الديمقراطي جو بايدن، هو الأقرب للفوز، وإذا ربح "بايدن" ولاية فلوريدا سوف تنتهي احتمالات ترامب تماما، ولكن خسارتها بالنسبة إلى بايدن لا تعني أنه قد يخسر الانتخابات.

وأضاف "تلحمي"، في مداخلة عبر تطبيق "سكايب"، مع الإعلامية لميس الحديدي، في برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة "ON" الفضائية، الثلاثاء، أنه إذا ربح بايدن ولاية جورجيا ولم يربح فلوريدا أيضا تنتهي احتمالات ترامب تماما.

وتابع المحلل السياسي، أنه إذا جاءت النتائج واضحة سيقبل ترامب الخسارة، ولن يعترض، وتصريحاته لم تكن تهديدات بقدر كونها تحذيرا، والجمهوريون من أعضاء الكونجرس سيطلبون منه التراجع، وإذا كانت النتائج متقاربة، ربما يحارب ذلك قانونيا، وفي نهاية الأمر الرئيس الحالي سيتراجع إذا خسر.

وأشار "تلحمي"، إلى أن سياسات "بادين" ستكون أفضل لمصلحة الشرق الأوسط، وأقرب إلى المواقف المصرية، فهو يرفض ضم الأراضي الفلسطينية إلى إسرائيل، ويرفض الحرب مع إيران، ويريد إنهاء الحرب في اليمن، وهي مواقف تؤيدها مصر، وبالنسبة للمصالح فإنه لا يوجد تعارض بين مصالح القاهرة وواشنطن، والرأي العام الديمقراطي يطالب بالضغط على الحكومات في الشرق الأوسط، وفتح ملفات حقوق الإنسان، وهذا ما تعتبره بعض الدول تدخلا في شؤونها الداخلية، ولكن في النهاية قد لا يؤثر ذلك على العلاقات بين البلدين.

وشدد على أن هناك تخوفا من اندلاع عنف على الأرض، خاصة بعد حديث الرئيس الأمريكي عن ذلك، ولكن حتى الآن كل شيء يمر بأسلوب سهل، وهذه التهديدات كان الهدف منها تقليل الناخبين، والجمهوريون سيربحون إذا كان عدد الناخبين أقل، وهذه المرة لم يقبل الشعب الأمريكي هذه التهديدات، ووصل المصوتون إلى أرقام قياسية.