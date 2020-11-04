جامعة عين شمس: منصة إلكترونية طبية للاستفسار عن علاج مختلف الأمراض

كشف الدكتور أيمن محمد صالح، نائب رئيس جامعة عين شمس لقطاع الدراسات العليا والبحث العلمي، أن مجلس الجامعة وضع خطة كبرى للتعامل مع حالات الاشتباه و الإصابة والاستفسار حول ما يتعلق بمرض كورونا المستجد " كوفيد 19"، للطلاب و العاملين وأعضاء هيئة التدريس، وذلك في إطار إجراءات الدولة المصرية لمجابهة الفيروس .

وأضاف صالح في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن الجامعة خصصت أرقام تليفونات للاستفسار وتلقي الشكاوى والإبلاغ المرضي في حال الاشتباه بكورونا لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة خلال العام الدراسي، وذلك للتعامل معهم فورا و توجيههم في حال تأكد حالة الاشتباه، وذلك من خلال تخصيص عدد من الأطباء للتعامل معهم وتلقي استفساراتهم، مؤكدا أن مجلس الجامعة برئاسة الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة وجه بالاستعداد والتعامل الفوري مع أي حالات اشتباه بكورونا، موضحا أنه تم عمل جدول بتليفونات أساتذة طب صدر، قائلا: "لو عضو هيئة تدريس جت له سخونية، يتصل بهم لمعرفة كيفية التعامل".

جامعة عين شمس: المنصة الإلكترونية تشمل الاستفسار عن جميع الأمراض و بدون مقابل مادي

وبشأن الطلاب، أوضح نائب رئيس جامعة عين شمس، أن الجامعة خصصت مستشفى الطلبة بعبده باشا للتعامل الفوري مع طلاب الجامعة و تخصيص أرقام طوارئ المستشفيات بالدمرداش للتعامل مع الطلاب تحت أي ظرف سواء كان من خلال تقديم العلاج أو الكشف أو الحجز في حال المرض أو الإصابة، مشيراً إلى أن الجامعة لا تحمل الطالب أي تكاليف بشان العلاج .

و تابع صالح، أن الجامعة دشننت منذ فترة منصة إلكترونية عبر الشبكة العنكبوتية "الإنترنت"، للاستشارات الطبية لمختلف المواطنين، ومن خلالها يستطيع الشخص الدخول إليها والتواصل مع الطبيب وفقا لتخصص المرض، مشيرا إلى أن التواصل من خلال المنصة بين المريض والطبيب يتم عبر تقنية "الفديو كونفرانس"، مؤكدا أنها متاحة للجميع، وفي كل التخصصات المرضية، موضحا أن المنصة جزء من الخطة التي وضعتها الجامعة للتعامل مع الأزمات بما فيها أزمة كورونا المستجد.

وأكد صالح، أن الخدمة العلاجية المقدمة عبر المنصة بالمجان لجميع المواطنين والأشخاص، مشيرا إلى أن الجامعة هي التي دشنت المنصة الطبية للكشف والإستفسارات.