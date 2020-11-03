لميس الحديدي لـ الإخوان: "لن تعودوا للحكم لو جالكم 100 رئيس ديمقراطي"

قال الإعلامية لميس الحديدي، إن عناصر جماعة الإخوان الإرهابية يدعون الله لكي ينجح المرشح الديمقراطي، جو بايدن في انتخابات الرئاسة الأمريكية، وكأن عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما قد يعود مرة أخرى.

ووجهت "الحديدي"، رسالة إلى جماعة الإخوان الإرهابية، خلال برنامجها "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "ON" الفضائية، الثلاثاء، وقالت إن القضية ليست قضية فوز رئيس أمريكي ينتمي إلى حزب الديمقراطيين، لأن الشعب المصري هو الذي قضى على الجماعة الإرهابية في الشارع المصري والحياة السياسية.

وقالت: "لو جالكم كل الديمقراطيين لن يتكرر ما حدث في عام 2005، وتعود 2012 وعهد الإخوان مرة أخرى، ووجودكم في الشارع المصري والسياسة المصرية انتهى، ومن قضى على وجود الإخوان في الشارع هم المصريين، ليس الجيش وليس الرؤساء الأمريكيين، ولو جالكم 100 رئيس ديمقراطي لن تعودوا مرة أخرى".

وبدأ التصويت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 11 ولاية والعاصمة واشنطن، حيث فُتحت قبل قليل صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في العاصمة واشنطن.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية الأمريكية مع بدء عملية التصويت في عدد من الولايات الواقعة على الساحل الشرقي الولايات المتحدة.

وبدأت عملية التصويت فعليا عندما فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في خمس ولايات أمريكية، من بينها نيويورك ونيوجيرسي وفيرجينيا.

وتتجه الأنظار خلال هذه الدورة من انتخابات الرئاسة الأمريكية بشكل خاص إلى 6 ولايات منها ولاية بنسلفانيا هي مهمة للطرفين، إذ تملك 20 صوتًا في المجمع الانتخابي، وتعد ولاية أوهايو كذلك من الولايات المتأرجحة المهمة للمرشحين.

وهناك ولايات شبه محسومة النتائج لصالح الديمقراطيين أو الجمهوريين، إذ من المعروف أن 14 ولاية تصوت عادة لصالح الديمقراطيين، وتشكل في مجملها 188 صوتا في المجمع الانتخابي، من أبرز هذه الولايات كاليفورنيا.