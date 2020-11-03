مياه الشرب ببني سويف: 3 محطات مياه فقط لا تعمل بسبب السيول

قال اللواء أحمد الصحصاح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي في بني سويف، إنهم تعاملوا مع الأضرار التي تسببت فيها السيول في منطقة قرية "الفقيرة" بالمحافظة، وتم تخفيف الأضرار عن كاهل المواطنين.

وأضاف "الصحصاح"، في مداخلة مع برنامج "من مصر"، المذاع على قناة "cbc" الفضائية، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، والإعلامية ريهام إبراهيم، أنه بغض النظر عن الأضرار التي تمت للزراعات، كان هناك تأثير على محطة المياه، ونتيجة للسيول ارتفعت نسبة العكارة، ما أدى إلى توقف العمل في بعض المحطات.

وتابع رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي في بني سويف، أن عددا من المحطات توقفت، وتم الدفع بعربات مياه إلى المناطق التي توقفت محطاتها لكي لا تحدث أزمة، وهناك تنسيق كامل مع الشركات في المحافظات الأخرى، وحاليا كل المحطات تعمل ما عدا 3 محطات فقط، لأن عكارة المياه انتقلت من المنيا إلى بعض قرى المحافظات الأخرى، مع استخدام آبار ارتوازية لتعويض المياه في هذه المناطق.

في نفس السياق، قال ياسر الشهاوي، رئيس مياه الشرب بالمنيا، إنهم ينسقون مع غرفة عمليات المحافظة، وغرفة عمليات الشركة القابضة، حيث تؤخذ عينات من النيل لتحليلها، والعكارة تخطت نسبة الـ2000، ما أدى إلى إيقاف العمل في بعض المحطات، وتم توفير البديل للمناطق البعيدة والمستشفيات، وهو عبارة عن سيارات، وآبار ارتوازية.

وشدد "الشهاوي"، على أن العكارة بدأت تتجه إلى بني سويف، وبالتالي ستكون كل المحطات في بني مزار تعمل عند الصباح.

ولفت إلى أن الشركة شغلت عدد من المحطات الارتوازية والشاطئية لسد العجر بالمياه بمركزى مغاغة وبنى مزار بالمنيا نظرا لارتفاع عكارة النيل نتيجة السيول، وهناك تنسيق مستمر مع رؤساء الشركات في المحافظات الأخرى.