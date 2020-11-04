"الرياضة" عن واقعة راقصة قويسنا: أمر مرفوض في مراكز الشباب والأندية

قال الدكتور محمد فوزى، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، إن الدكتور أشرف صبحى إتخذ إجراءات فورية ورادعة تجاه مجلس إدارة مركز شباب قويسنا بعد أن تبين صحة الأخبار المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إقامة حفلات غير لائقة بقاعة المناسبات بالمركز.

وأضاف "فوزى" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أنه تم حل مجلس الإدارة بسبب الحفلات غير اللائقة، موضحا أن الشركة التي كانت تستأجر كافيتريا المركز هي التي كانت تقيم هذه الحفلات، متابعًَا: "تم حل المجلس بالكامل وإحالة العاملين بالمركز للتحقيق وفسخ العقد مع المستأجر صاحب الواقعة".

وعلق "فوزى"، على مشاركة راقصة فى مركز شباب قويسنا، قائلاً: "ده شيء مرفوض تماما كمان داخل المجتمع المصري في الأندية ومراكز الشباب".

إحياء راقصة عيد ميلاد داخل مركز شباب يثير غضب أهالي قويسنا

وسادت حالة من الاستياء والغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشر صور لراقصة في كافيتريا بمركز شباب قويسنا بمحافظة المنوفية، أثناء الاحتفال بعيد ميلاد داخب مركز الشباب، ما أثار غضب المواطنين على مستوى المحافظة وظهر ذلك من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

واتخذت وزارة الشباب والرياضة، أمس الإثنين، إجراءات رادعة وفورية تجاه مركز شباب مدينة قويسنا، بعد أن تبين للوزارة صحة الوقائع التي جرى تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن إقامة حفلات غير لائقة بقاعة المناسبات بالمركز، وذلك من خلال الشركة المؤجرة لكافيتيريا المركز.

وتضمنت القرارات اتخاذ الإجراءات القانونية بحل مجلس الإدارة وتحويل جميع العاملين بالمركز للتحقيق، ونقل مدير المركز بعد التحقيق معه، وفسخ التعاقد مع المستأجر صاحب الواقعة.

ومن جانبه أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة من جانبها تدعم كافة الهيئات الشبابية والرياضية في تنفيذ الأنشطة والمشروعات في ضوء من الرقابة الصارمة والإجراءات القانونية الرادعة تجاه أي هيئة يثبت مخالفتها القوانين واللوائح المنظمة للعمل.