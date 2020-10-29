الشباب والرياضة تنظم سباقا للدراجات الهوائية بجنوب سيناء

نظمت مديرية الشباب والرياضة، بمحافظة جنوب سيناء، سباقًا للدراجات الهوائية بمدينة رأس سدر، اليوم، تحت شعار " يوم في حب مصر - أنزل شارك كن ايجابي" بحضور "علي حمادة" رئيس مدينة رأس سدر، وتحت رعاية وزارة الشباب والرياضة.

انطلق السباق بطول شارع الكورنيش بالمدينة، وصولًا لمنطقة السوق التجاري، بمشاركة 50 متسابقًا من مراكز الشباب المختلفة على مستوى المدينة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والمرور والإسعاف للمساهمة في تنظيم عملية سير الدراجات.

وفي نهاية السباق كرم المحاسب علي حمادة، رئيس المدينة، الفائزين في سباق الدراجات، بحضور رئيس مجلس إدارة مركز شباب رأس سدر، وقال "حمادة" إن الشباب والرياضة تلعب دورًا رائدًا في التنمية البشرية بالمدينة، من خلال إعداد رياضي يتمتع بصحة جيدة، مطالبًا الشباب بممارسة الرياضة والاستفادة مما تقدمه الدولة من إمكانيات وفرص تستهدف تحسين المستوى البدني والعقلي، لخلق جيل قادر على مواجهة التحديات.

من جهة أخرى، أجرى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، جولة تفقدية برفقة اللواء محمود السولية، رئيس مدينة شرم الشيخ، بمدينة شرم الشيخ، لمتابعة الاستعدادات النهائية لافتتاح بعض المشروعات القومية وعلى رأسها متحف آثار شرم الشيخ، وجامعة الملك سلمان الدولية.

وأكد المحافظ أن المشروعين جاهزين للافتتاح، وجرى تجميل محيط الجامعة، من خلال زراعته وتركيب لاند سكيب، وإقامة مجسمًا ضخمًا لكتاب، رمز العلم والتعليم، وأوضح المحافظ أن المتحف يضم قاعات العرض المتحفي والمدخل الخاص بها، ومنطقة العرض الخارجية، ومنطقة النافورة، ومنطقة البازارات ويعتبر إضافة هامة للتعرف على الحضارة المصرية القديمة، وسيجرى خلال الافتتاح عرض سيناريو العرض المتحفي لنحو 5200 قطعة آثرية منتقاة من مختلف الحضارات المصرية، جرى اختيارها بعناية .