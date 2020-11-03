توقعات طقس 72 ساعة.. أمطار متوسطة ونشاط للرياح واضطراب في الملاحة

نشرت هيئة الأرصاد، توقعاتها لحالة الطقس على مدار الـ3 أيام المقبلة، في الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر.

وجاء طقس الـ72 ساعة المقبلة متماثل، حيث يسود طقس معتدل نهارا على كل الأنحاء، بارد ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، بينما يكون مائلا للبرودة على السواحل الشمالية الغربية وجنوب الصعيد، ولطيفا على السواحل الشمالية الشرقية، ووسط سيناء وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر.

وتكون حالة الرياح معتدلة إلى نشطة على كل الأنحاء، وتتساقط أمطار من خفيفة إلى متوسطة على الوجه البحري، والسواحل الشمالية الشرقية والغربية وجنوب سيناء، وتؤدى لاضطراب الملاحة البحرية.

وجاء بيان درجات الحرارة المتوقعة كالتالي:

طقس الأربعاء 4 نوفمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 18 .

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 18.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 21.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 24.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 18 .

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 20.

طقس الخميس 5 نوفمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 18 .

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 18.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 19.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 24.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 18 .

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 20.

طقس الجمعة 6 نوفمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 17.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 17.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 18.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 24.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 18.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 28والصغرى20.