قد تصل للقاهرة.. التنبؤ بالفيضان ينشر خرائط الأمطار حتى الخميس

نشر مركز التنبؤ بفضيان النيل، التابع لوزارة الموارد المائية والري، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، توقعات نماذج التنبؤ بالطقس بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط، وخرائط توضيحية لأماكن سقوط الأمطار على مستوى الجمهورية، خلال الفترة من اليوم الثلاثاء 3 حتى الخميس 5 نوفمبر.

وجاءت خرائط سقوط الأمطار خلال الثلاثة أيام كما يلي:

الثلاثاء 3 نوفمبر

أشارت التوقعات، لاحتمال سقوط أمطار خفيفة على السواحل الجنوبية للبحر الأحمر.

الأربعاء 4 نوفمبر

أما يوم الأربعاء، فذكر المركز إنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية.

الخميس 5 نوفمبر

كما أوضحت الخرائط، أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وتمتد للداخل على محافظات الوجه البحري وشمال سيناء، وقد تصل إلى القاهرة.

ونوه مركز التنبؤ بفضيان النيل أن النتائج الأولية تشير إلى توقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة يومي 6 ، 7 نوفمبر الجاري.

حالة الطقس غدا

كما أعلنت الهيئة العامة للأرصاد، اليوم، خبراء توقعات الأرصاد لـ طقس الأربعاء، غدا، الموافق 4 نوفمبر، ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لها، إذ يسود طقس معتدلا على القاهرة والوجه البحري وجنوب وشمال وجنوب الصعيد صباحا، وفي الليل يكون الطقس بارد على القاهرة والوجه البحري ومائل للبرودة على السواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد على شمال الصعيد،

كما تتساقط أمطار خفيفة على بعض المناطق من شمال الوجه البحري وأمطار متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية.

وقال محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية على شاشة "إكسترا نيوز"، اليوم، أن الأيام المقبلة تشهد فرص لسقوط الأمطار الخفيفية إلى المتوسطة على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري، ولا تؤثر على الأنشطة اليومية.